У Києві презентували документи і свідчення українців-в’язнів концтабору Аушвіц

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні представили музейне видання «Концтабір Аушвіц – український вимір: дослідження, документи, свідчення». Як повідомила під час презентації кураторка проєкту Любов Лігасова, це перша спроба охопити увагою всіх українців та вихідців із сучасної України, чиє перебування у концтаборі підтверджене документально.

Науковці упродовж кількох років проводили пошуки і дослідження у центральних та регіональних архівах, здійснили наукові експедиції, серед іншого, до Аушвіцу, щоб зібрати дані про українців – в’язнів-концтабору, каже Лігасова.

Видання містить сім наукових розвідок, над якими працювали 12 авторів, півтора десятка інтерв’ю колишніх бранців табору.

За словами Лігасової, у концтаборі перебували близько ста тисяч українців, кількість знищених у концтаборі українців наразі невідома.

У нацистському концтаборі Аушвіц, відомому як «фабрика смерті» та символ Голокосту, загинули близько мільйона людей. Концтабір існував з травня 1940 року до січня 1945 року біля польського міста Освенцим. 27 січня 2017 року був звільнений радянськими військами.

У 1947 році на території Аушвіцу Польща заснувала музей на знак вшанування пам’яті загиблих у ньому людей.

Цими днями в Єрусалимі відбувається Всесвітній форум пам’яті Голокосту. Він присвячений 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.