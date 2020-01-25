Єпископи Європи закликали світ до миру у заяві до 75-річчя звільнення в’язнів Аушвіца

Голова Ради європейських єпископських конференцій та президент Комісії єпископських єонференцій Європейського союзу від імені єпископів Європи опублікували заяву до 75-річчя звільнення в’язнів німецького нацистського концентраційного табору смерті Аушвіц-Біркенау.

«Єпископи підкреслюють обов’язок усіх нас боротися проти расизму, ксенофобії та антисемітизму. Вони закликають сучасний світ до примирення та ладу, до поваги права кожного народу на існування та на свободу, незалежність і збереження власної культури», – йдеться у заяві.

У заяві йдеться про важливість уникнення «викривлень та спроб маніпулювання історичною правдою заради політичних потреб».

«Ми не можемо дозволити собі ігнорувати істину чи маніпулювати нею задля поточних політичних потреб. Це звернення зараз надзвичайно важливе, оскільки, незважаючи на драматичний досвід минулого, світ, у якому ми живемо, все ще піддається новим загрозам та новим проявам насильства. Жорстокі війни, геноцид, переслідування та різні форми фанатизму все ще тривають», – йдеться у заяві.

Повідомляється, що 27 січня о 15:00 єпископи при запалених свічках спільно помоляться за людей, загиблих у таборах смерті всіх національностей та релігій, а також за їхніх родичів.

Цими днями у світі тривають меморіальні заходи до 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц. Там у роки Другої світової війни, за оцінками, загинули понад мільйон людей, більшість з яких – євреї. Загалом під час Голокосту нацисти та їхні спільники вбили шість мільйонів євреїв.