Зеленський має єврейське походження, абсурдно звинувачувати його у непошані до трагедії Голокосту – Кулеба

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в програмі «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода прокоментував рішення президента України Володимира Зеленського передати свої місця на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту жертвам трагедії.

«Ми розуміємо, що він сам (Володимир Зеленський – ред.) має єврейське походження. Я думаю, що було би вершиною абсурду намагатися звинувачувати президента у нешанобливому ставленні до всесвітньої трагедії Голокосту і його жертв. Президент вчинив людяно і саме так, як потрібно ставитися до тих, хто пережив цю трагедію – з пошаною, визнаючи їхнє первинне право на висловлення до них поваги», – сказав Кулеба.

Він додав, що не дивується такому кроку президента, бо, на його думку, Зеленський «участь жертв Голокосту поставив вище за свою власну участь у заході».

23 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація в Ізраїлі вирішила передати свої місця на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту жертвам трагедії, мотивуючи це тим, що «через величезний інтерес до події та обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю страшну трагедію». Пізніше в ізраїльському національному меморіалі «Яд Вашем» розкритикували таке рішення Володимира Зеленського. Там пояснили, що із тими, хто вижив в часи Голокосту, вже зв’язалися в попередні дні, і вони відреагували на запрошення, а зв’язатися з іншими після раптового рішення українського президента є неможливим.

23-24 січня президент України Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом в Ізраїлі в рамках заходів до 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц.