У «Яд Вашем» критично сприйняли рішення Зеленського поступитися місцем на форумі пам’яті Голокосту

У ізраїльському національному меморіалі «Яд Вашем» розкритикували рішення президента України Володимира Зеленського передати свої місця на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту жертвам трагедії, пише видання The Jerusalem Post.

«Його (Володимира Зеленського – ред.) рішення викликає подив, і дуже шкода, що він зробив такий крок на заході під назвою «Пам’ятай Голокост для боротьби з антисемітизмом», – йдеться в заяві.

У повідомленні йдеться, що в «Яд Вашем» в контексті його рішення пояснили, що із тими, хто вижив в часи Голокосту, вже зв’язалися в попередні дні, і вони відреагували на запрошення, а зв’язатися з іншими в нинішній ситуації буде неможливо.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація в Ізраїлі вирішила передати свої місця на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту жертвам трагедії, мотивуючи це тим, що «через величезний інтерес до події та обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю страшну трагедію».

В Офісі президента 23 січня повідомили, що Володимир Зеленський відвідав Стіну плачу в Єрусалимі, де долучився до молитви за мир в Україні. «Мир – це головне, що потрібно Україні. Важливо, щоб молитва за мир звучала в таких святих місцях», – сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський з дводенним візитом перебуває в Ізраїлі в рамках всесвітнього форуму пам’яті Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору «Аушвіц». Там у роки Другої світової війни, за оцінками, загинули понад мільйон людей, більшість з яких становили євреї. Загалом під час Голокосту нацисти і їхні спільники вбили шість мільйонів євреїв.