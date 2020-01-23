Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю, де він може зустрітися з Путіним

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю.

Президент планує взяти участь у п’ятому Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, присвяченому 75-й річниці звільнення концтабору «Аушвіц» та зустрітися з керівництвом Ізраїлю і представниками ізраїльських ділових кіл.

22 січня Зеленський не виключив, що зустрінеться в Ізраїлі з президентом Росії Володимиром Путіним. У відповідь на запитання Радіо Свобода про ймовірність такої зустрічі президент сказав: «Може бути, тому ще є питання про обмін наших полонених, українців, українців, які є кримськими татарами, які перебувають на території Росії. Буде можливість – обговоримо це».

Помічник президента Росії Юрій Ушаков не виключав зустріч Путіна і Зеленського, але наголошував, що «тривалі контакти навряд чи можливі».

Президенти зустрічалися лише одного разу – під час саміту «нормандського формату» в Парижі 9 грудня.