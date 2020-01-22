Зеленський не виключив можливість своєї зустрічі з Путіним в Ізраїлі

Президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода в Давосі не виключив імовірність своєї зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним в Ізраїлі, куди глава української держави вирушає з візитом.

«Багато зустрічей завтра-післязавтра, ми два дні в Ізраїлі. Багато зустрічей підтверджених. Про ймовірність цієї зустрічі (з президентом Росії Володимиром Путіним – ред.) – може бути, тому ще є питання про обмін наших полонених, українців, українців, які є кримськими татарами, які знаходяться на території Росії. Буде можливість – обговоримо це», – сказав Володимир Зеленський.

Раніше сьогодні агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела в Офісі президента України повідомила, що у Володимира Зеленського в рамках візиту до Ізраїлю 23-24 січня поки не запланована зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Згідно з повідомленням, якщо спілкування і відбудеться, то тільки для обговорення питань подальшого звільнення утримуваних осіб.​

22 січня російські ЗМІ з посиланням на помічника президента Росії Юрія Ушакова повідомили, що з Києва надійшов запит щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним в Ізраїлі. Ушаков сказав, що з урахуванням графіка Путіна, «тривалі контакти навряд чи можливі». За його словами, візит Путіна до Ізраїлю було вирішено скоротити через формування нового російського уряду із запланованого дводенного – 22-го і 23 січня, до одноденного – лише 23-го.

Після участі у зустрічі Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі сьогодні президент України вирушить з дводенним візитом до Ізраїлю для участі у пам’ятних заходах у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору «Аушвіц».