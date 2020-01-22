У Кремлі заявили, що з Києва надійшов запит про зустріч Зеленського із Путіним в Ізраїлі

Помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив, що з Києва надійшов запит щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним в Ізраїлі, повідомляють 22 січня російські ЗМІ.

«Запити надходили, в тому числі від президента Зеленського. Ніхто нікому не відмовляв, але з урахуванням графіка тривалі контакти навряд чи можливі», – сказав Ушаков.

За його словами, візит Путіна до Ізраїлю було вирішено скоротити через формування нового російського уряду із запланованого дводенного – 22-го і 23 січня, до одноденного – лише 23-го.

Водночас агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела в Офісі президента України повідомила, що у Володимира Зеленського в рамках візиту до Ізраїлю 23-24 січня поки не запланована зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Згідно з повідомленням, якщо спілкування і відбудеться, то тільки для обговорення питань подальшого звільнення утримуваних осіб.

Після участі у зустрічі Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі сьогодні президент України вирушить з дводенним візитом до Ізраїлю для участі у пам’ятних заходах у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору «Аушвіц».