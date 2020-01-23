Зеленський в Ізраїлі: все, що варто знати про візит президента до Єрусалиму

Президент України Володимир Зеленський розпочинає свій робочий візит до Ізраїлю. Водночас там перебуватиме і президент Росії Володимир Путін. Чи матимуть Зеленський і Путін особисту зустріч, достеменно невідомо. Утім, в Україні така можливість вже викликала занепокоєння. А рішення українського президента взяти участь у заході, де російському президентові відведена помітно більш визначна роль, спровокувало внутрнішньополітичну дискусію.

Володимир Зеленський бере участь у Світовому форумі Голокосту. Цей захід, присвячений 75-й річниці звільнення концтабору «Аушвіц», відбудеться у меморіалі Яд Вашем в Єрусалимі. Участь у форумі підтвердили майже 50 лідерів держав, зокрема, президенти Росії, Франції, Німеччини, Італії, Угорщини, Фінляндії, Чехії.

Демарш проти виступу Путіна

Водночас кілька президентів європейських країн відмовилися від участі у заході. Не поїде до Ізраїлю президент Литви Гітанас Науседа, повідомило видання «Делфі».

Прессекретар президента Литви Антанас Бубняліс не зміг прокоментувати журналістам зв'язок такого рішення з участю у форумі президента Росії Володимира Путіна.

Також відомо, що на Світовий форум Голокосту не поїде і президент Естонії Керсті Кальюлайд, а Латвію представить прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш.

Ще на початку січня від участі у заході в Ізраїлі офіційно відмовився президент Польщі Анджей Дуда. Про це повідомила його пресслужба.

Польський лідер скасував свій візит через те, що організатори не погодилися надати йому можливості виступити на форумі. Навіть попри те, що влада Польщі дипломатичними каналами зверталася до ізраїльської сторони з проханням таки надати Дуді можливість висловитися. Натомість на Світовому форумі Голокосту, серед небагатьох промовців буде Володимир Путін.

Із вуст Путіна на адресу Польщі звучать звинувачення, які суперечать історичній правді та намагаються принизити нас як суспільство й фальсифікувати історію

«Я не розумію, чому в такому місці, з такої нагоди і в таку велику річницю там мають виступити президенти Німеччини, Росії, Франції, представники Великої Британії та США, а не міг би висловитися президент Польщі, особливо у нинішній ситуації, коли з боку Росії, особливо з вуст президента Росії Володимира Путіна, на адресу Польщі звучать звинувачення, які повністю суперечать історичній правді та намагаються принизити нас як суспільство й фальсифікувати історію», – пояснив ситуацію президент Польщі.

Заява польського лідера стала наслідком того, що наприкінці грудня Путін кілька разів заявив, що Польща була агресором у Другій світовій війні, серед її тодішніх посадовців були відверті антисеміти, а СРСР не окуповував Польщу. Варшава на це відреагувала, викликавши на розмову посла Росії у Польщі, а глава польського уряду Матеуш Моравецький публічно засудив позицію Володимира Путіна.

Офіс президента України певний час не підтверджував його участі у заході в Єрусалимі. Лише з інтерв’ю Зеленського виданню The Times of Israel стало відомо, що він таки поїде на форум в Ізраїль. Український президент в цьому інтерв’ю зауважив, що він, як і польський колега, хотів би бути мати слово на цьому заході. Але, на відміну від Дуди, Зеленський до цього не поставився принципово.

«Інформація, яка у нас є, показує, що кожен четвертий єврей, який загинув під час Голокосту, був українцем. Ось чому для українців дуже важливо вшанувати пам'ять жертв Голокосту. Тому, я думаю, було б справедливо, якби президент України виступив з промовою. Я знаю, що ізраїльська сторона має інший формат; нас не запросили виступати. Але я в будь-якому разі буду на цій церемонії», – сказав президент України.

Зеленський мав відмовитися від візиту?

Але не всіх в Україні задовольнили такі пояснення. Виникла внутрішньополітична дискусія щодо доцільності участі Володимира Зеленського у Світовому форумі Голокосту. З’явилися твердження, що він мав би зайняти таку ж позицію, як і Анджей Дуда.

У партії «Європейська солідарність» заявили, що президентові України на форумі відвели роль «мовчазної масовки під час пропагандистської промови Путіна, і він на цю роль погодився». Про це у фейсбуці написав колишній керівник Інституту національної пам'яті, народний депутат України від «ЄС» Володимир В'ятрович.

Що далі? Поїде до Москви 9 травня, щоб постояти поруч із Путіним і привітати з трибуни мавзолею Леніна російську армію?

«Йому там навіть слова не дадуть… Зате дадуть слово Путіну, керівнику держави-агресора, яка вбиває українців і окупувала наші території. Керівнику держави-правонаступниці СРСР і шанувальнику Сталіна, що разом з Гітлером розпочав Другу світову війну… Такий формат запрошення президента України ізраїльською стороною, яка дедалі більше заграє з Москвою – приниження нашої держави… Що далі? Поїде до Москви 9 травня, щоб постояти поруч із Путіним і привітати з трибуни мавзолею Леніна російську армію?», – йдеться у дописі депутата.

Водночас висловлюються і протилежні думки: візит Володимира Зеленського до Ізраїлю піде лише на користь Україні. Про це, зокрема, у твітері написав колишній народний депутат України Борислав Береза.

«Я відверто радий, що президент Володимир Зеленський прийняв рішення і 23.01 буде в Ізраїлі. Правильне рішення в інтересах України», – сказано у дописі політика.

Президент Росії Володимир Путін про свій намір відвідати Ізраїль говорив ще місяць тому, але остаточно підтвердив свої плани лише у вівторок 21 січня 2020 року. Він візьме участь не лише у Світовому форумі Голокосту, але і зустрінеться у Палестині (на Західному березі Йордану) з лідером руху ФАТХ Махмудом Аббасом, а також візьме участь у відкритті пам’ятника жертвам блокади Ленінграду в Єрусалимі. Путін буде в Ізраїлі лише один день, інформує російська служба ВВС.

Крім того, російський президент можливо матиме розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу щодо ситуації в Сирії та ядерної програми Ірану.

Зеленський зустрінеться з Путіним?

Втім, в Україні занепокоєння викликало повідомлення помічника президента Росії Юрія Ушакова. Він заявив, що з Києва надійшов запит щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним в Ізраїлі, але через щільний графік Путіна зустріч може відбутися лише «на ногах», повідомляють 22 січня російські ЗМІ.

«Запити надходили, в тому числі від президента Зеленського. Ніхто нікому не відмовляв, але з урахуванням графіка тривалі контакти навряд чи можливі», – сказав Ушаков.

Така звістка викликала занепокоєння в українському політикумі. У такій ситуації Зеленський виглядатиме підлеглим Путіна. Про це у твітері написав колишній віцепрем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко.

«Приблизно як із підлеглим своїм уже починають розмовляти. Звісно, про те, як він «проста пєрєстал стрєлять» після паризького саміту, Путін може сказати Зеленському і «на ногах», – йдеться у твіті політика.

На жаль, Україна на Світовому форумі Голокосту не буде представлена як одна з країн, які перемогли нацизм. Держава повинна закріпити таке своє місце у свідомості міжнародних партнерів, зауважує у фейсбуці політичний і медіаексперт Олександр Харебін.

«Можливо, що в цьому випадку Україна отримала б право виступити на скорботному заході, який присвячено 75-й річниці звільнення нацистського концентраційного табору «Аушвіц», – припускає експерт.

Тим часом агенція «Інтерфакс-Україна», з посиланням на джерела в Офісі президента України, повідомила, що у Володимира Зеленського в рамках візиту до Ізраїлю 23-24 січня поки не запланована зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Згідно з повідомленням, якщо спілкування і відбудеться, то тільки для обговорення питань подальшого звільнення утримуваних осіб.

Зрештою, підтвердженої інформації щодо того, чим, крім участі у форумі, займатиметься Володимир Зеленський під час візиту до Ізраїлю – обмаль. Пресслужба президента України поінформувала лише про заплановані переговори з керівництвом країни та зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл.