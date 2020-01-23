Українська делегація вирішила передати свої місця на Форумі пам’яті Голокосту жертвам трагедії

Українська делегація в Ізраїлі вирішила передати свої місця на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту жертвам трагедії, повідомив президент України Володимир Зеленський у Facebook.

«Прилетіли до Ізраїлю й дізналися, що на Всесвітній форум пам’яті Голокосту через величезний інтерес до події та обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю страшну трагедію. Вирішили передати моє місце та місця делегації України цим мужнім, унікальним людям. Преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду», – написав Зеленський.

Він запевнив, що «це жодним чином не скасовує вшанування пам’яті жертв однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття делегацією України».

«Братимемо участь у всіх передбачених заходах і проведемо заплановані зустрічі з президентом, прем’єр-міністром та спікером Кнесету Держави Ізраїль. Але на основний захід мають потрапити ті, хто на це найбільше заслуговує. Ті, хто здійснив найвеличніший подвиг, – зберіг життя тоді, коли його практично неможливо було зберегти», – заявив Зеленський.

На форумі має виступити президент Росії Володимир Путін. Критики Зеленського заявляли, що українському президенту «відвели роль «мовчазної масовки під час пропагандистської промови Путіна, і він на цю роль погодився».

П’ятий Всесвітній форум пам’яті Голокосту відбувається в Єрусалимі. Він присвячений 75-й річниці звільнення концтабору «Аушвіц». Там у роки Другої світової війни, за оцінками, загинули понад мільйон людей, більшість з яких становили євреї.

Загалом під час Голокосту нацисти і їхні спільники вбили шість мільйонів євреїв.