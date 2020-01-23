Зеленський в Ізраїлі, але не біля Путіна

Голови держав і урядів із десятків країн відзначили в Єрусалимі 75-у річницю визволення концтабору «Аушвіц». Подія, оточена численними суперечками, відбулася в Єрусалимському меморіалі Голокосту «Яд Вашем». П’ятий Всесвітній форум Голокосту – найбільша дипломатична подія в історії Ізраїлю. У ній взяли участь понад 40 керівників урядів і держав, серед яких президент Росії Володимир Путін, президент Франції Емманюель Макрон, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, віце-президент США Майк Пенс і принц Чарльз, який здійснює свою першу офіційну поїздку до Святої землі.

На тлі суперечки про історичну пам’ять між Польщею й Ізраїлем і Польщею й Росією президент Польщі Анджей Дуда відмовився приїхати до Ізраїлю, висловивши невдоволення тим, що йому не дозволяють виступати на зборах, тоді як представники Росії, Франції, Британії, США і Німеччини виступлять із промовами. Не поїхали до Ізраїлю також президенти Литви й Естонії. Ізраїльські організатори заявили, що на заході виступлять лише чотири союзники у Другій світовій війні і Німеччина.

Офіційна Варшава була обурена коментарями Володимира Путіна минулого місяця про те, що Польща, мовляв, поділяє відповідальність за війну. 27 січня у Польщі відбудеться власна пам’ятна подія в Меморіалі і музеї «Аушвіц-Біркенау», що на півдні країни. Понад 1 мільйон людей, більшість із яких євреї, були вбиті в концтаборі «Аушвіц-Біркенау» під час воєнної окупації Польщі нацистською Німеччиною. Шість мільйонів євреїв загинули внаслідок Голокосту.

В останню хвилину від участі в офіційних церемоніях, на яких мав виступати президент Росії Володимир Путін, відмовився і президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що українська делегація поступиться своїм місцем на користь тих, хто пережив Голокост.

«Ми дізналися, що багато хто з тих, хто пережив Голокост, не змогли відвідати Всесвітній форум Голокосту. Наша делегація надала їм свої місця, як це зробили багато ізраїльських міністрів. Ці люди найбільше заслуговують цієї честі. Ми будемо брати участь у всіх заходах та проводити заплановані зустрічі», – мовиться у твітер-повідомленні президента України.

Раніше з’явилися повідомлення, що кілька людей, які пережили Голокост, звернулися в «Яд Вашем» із проханням пустити їх на церемонію з участю десятків світових лідерів, але отримали негативну відповідь зі словами: «На жаль, місць не вистачає». Меморіальний центр виділив усього 60 із 780 місць для людей, які пережили Голокост, і їхній супровід, тобто, за оцінкою газети, тих, хто пережив Голокост, серед них було лише 30–40 осіб.

Сьогодні в Ізраїлі проживає понад 100 тисяч тих, хто пережив Голокост, і немає можливості запросити їх усіх

У «Яд Вашем» відповіли, що «половина запрошених – світові лідери і члени їхніх делегацій». «Сьогодні в Ізраїлі проживає понад 100 тисяч тих, хто пережив Голокост, і немає ніякої можливості запросити їх усіх», – цитує пояснення «Яд Вашем» російськомовна ізраїльська газета «Вести».

Замість того, щоб брати участь в офіційних церемоніях, де виступав президент Путін, президент Зеленський поїхав до Стіни плачу, де він молився разом із головним рабином України Моше Реувеном Азманом.

«Щойно біля Стіни плачу в присутності президента України я прочитав молитву за добробут народу України!» – написав ребе Азман на своїй сторінці у фейсбуці.

Рішення не приходити на офіційну церемонію з участю Путіна викликало протилежні реакції у проукраїнських і проросійських колах. Вже цитована газета «Вести» навела слова «неназваного джерела», яке назвало рішення Володимира Зеленського «цинічною маніпуляцією».

Натомість ізраїльський журналіст Шимон Бріман називає рішення Зеленського «геніальним ходом».

«Президент Зеленський робить геніальний хід із точки зору і піару, і суспільної моралі: він віддав своє місце, а також місця членів делегації України на Форумі з Голокосту в «Яд Вашемі» для людей, які пережили Голокост. Тим самим Зеленський досягає двох цілей: 1) привертає до себе увагу благородним жестом; 2) уникає необхідності сидіти в цьому залі мовчазним слухачем промови президента Росії», – зауважує Бріман на своїй сторінці в фейсбуці.

Напередодні форуму в Україні точилося чимало суперечок навколо участі президента Зеленського у події, яку організовував близький до Кремля російський олігарх.

В інтерв’ю газеті «День» відомий український історик, відповідальний секретар Громадського комітету для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру, Віталій Нахманович розкритикував не лише бажання Зеленського їхати в Ізраїль, щоб, за словами іншого історика Володимира В’ятровича, стати «масовкою для Путіна», але і саму подію, що відбувається в Ізраїлі.

Масовкою для Путіна стануть усі лідери 40 держав, які будуть там присутні, незалежно від того, нададуть їм слово чи ні

«На жаль, ситуація набагато гірша. Масовкою для Путіна стануть усі лідери 40 держав, які будуть там присутні, незалежно від того, нададуть їм слово чи ні. Тому що саме для Путіна це – тріумфальне публічне повернення на світову сцену як визнаного лідера однієї з великих держав, а не просто як найбільшого міжнародного бандита, з яким хочеш – не хочеш, але мусиш домовлятися», – сказав Нахманович.

На його думку, це означає «не просто публічну реабілітацію Путіна і сучасної авторитарної Росії», а навіть більше – «публічну реабілітацію Сталіна і тоталітарного СРСР, адже російський президент туди приїжджає й отримує привілей виступити саме як представник одного із переможців у Другій світовій війні». Адже Путін, на думку Нахмановича, не приховує, що є не просто правонаступником Радянського Союзу, а саме ідейним нащадком Сталіна. І що його мета – відновлення СРСР у його повоєнних кордонах.

Для Ізраїлю, на думку Нахмановича, ця подія має значення для демонстрації міжнародної підтримки у складній ситуації на Близькому Сході. Для західних лідерів – це демонстрація солідарності перед обличчям загрози з боку радикального ісламізму. «Але проблема в тому, що ідея цієї солідарності апелює до часів Другої світової війни і спільної перемоги над нацизмом», – зауважує Нахманович.

Подія в Єрусалимському меморіалі Голокосту «Яд Вашем» відбувається на тлі спалаху антиєврейського насильства в Європі та в усьому світі.

Під час церемонії в Єрусалимі президент Ізраїлю Реувен Рівлін подякував світовим лідерам за те, що вони висловили свою «солідарність із єврейським народом», відвідавши Всесвітній форум Голокосту в Єрусалимі. Виступаючи 23 січня на початку церемонії, Рівлін заявив, що «антисемітизм не зупиняється на євреях», і назвав антисемітизм і расизм «злоякісною хворобою». Він додав, що «жодна демократія не застрахована».

На прийнятті, яке він провів напередодні зборів, Рівлін закликав світових лідерів «залишити історію для істориків».

Роль політичних лідерів, усіх нас полягає у формуванні майбутнього

«Роль політичних лідерів, усіх нас полягає у формуванні майбутнього», – сказав Рівлін.

«Я сподіваюся і молюсь, …щоб лідери світу об’єдналися у боротьбі проти расизму, антисемітизму й екстремізму, захищаючи демократію і демократичні цінності. Це наш виклик. Це наш вибір», – сказав він.

Подія є одним із найбільших політичних зібрань в історії Ізраїлю. Понад 10 тисяч поліцейських було розміщено в Єрусалимі, тоді як основні автомагістралі та значні частини міста були закриті перед початком події.