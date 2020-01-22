Інститут нацпам’яті закликав Польщу відновити меморіальну дошку з іменами вояків УПА

Український інститут національної пам’яті засудив черговий акт вандалізму на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві Польщі – знищення пам’ятної дошки з іменами вояків УПА, які загинули у боях з НКВС у 1945 році. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві інституту.

«Сподіваємося, що найближчим часом це та інші місця поховань будуть відновлені, а винні у нарузі над пам’яттю – справедливо покарані. Також не виключаємо, що могла мати місце інспірована ззовні провокація напередодні зустрічі президентів України та Польщі, запланованої наступного тижня безпосередньо перед урочистостями з нагоди 75-річчя звільнення колишнього концентраційного табору Аушвіц-Біркенау», – йдеться у заяві Українського інституту національної пам’яті.

Раніше стало відомо, що поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства невідомі знищили надмогильну таблицю 62 воякам УПА, а це жителі навколишніх сіл, які загинули у лісах 2-3 березня 1945 року у бою з НКВС, а також викинули вишивані рушники, які прив’язали на деревах представники польських середовищ на вшанування восени померлих. У 2015 році на цьому місці поховання вже було здійснено акт вандалізму – хрест і таблицю облили фарбою і розтрощили дошку з іменами.

«Сподіваємося, що попередні домовленості про відновлення законних місць пам’яті будуть результативними, а підтримання конструктивних контактів між українськими та польськими інституціями сприятиме спільному гідному вшануванню пам’яті загиблих українців та поляків», – йдеться у заяві УІНП.

Напередодні Міністерство закордонних справ Польщі назвало вандалізм на могилі воїнів УПА у Підкарпатському воєводстві спробою підірвати добросусідські відносини Польщі з Україною.

«Щодо останніх спроб посварити європейські народи на історичному тлі, спостерігаємо чергові дії з метою підірвати добросусідські відносини Польщі, на цей раз із – Україною. З жалем констатуємо черговий провокаційний інцидент на Монастирі. Відповідні служби розслідують справу», – заявило МЗС Польщі у твіттері.

Від початку бойових дій на Донбасі, за даними УІНП, у Польщі зафіксували 19 актів вандалізму.