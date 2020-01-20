У Польщі вдруге вандали знищили місце поховання воїнів УПА

Поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства у Польщі невідомі знищили надмогильну таблицю воякам Української повстанської армії (УПА). А також викинули вишивані рушники, які прив’язали на деревах представники польських середовищ, які вшанували восени загиблих українців. Об’єднання українців у Польщі заявило про черговий акт вандалізму.

На горі Монастир, що поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства (район прикордоння) поховані 62 упівці – це жителі навколишніх сіл, які загинули у лісах 2-3 березня 1945 року в бою з НКВД. На братській могилі у 1993 році, за погодження і фінансування польської влади, встановили пам’ятник – хрест та інформаційну таблицю з іменами загиблих. Під час різдвяних свят було виявлено кинуту в рів таблицю і вишивані рушники. Об’єднання українців у Польщі засудило черговий акт вандалізму і назвало його провокацією.

«Доля вшанування пам’яток на Монастирі й в інших місцях є прикладом відсутності доброї волі та механізмів реакції установ Республіки Польща на провокаційне знищення українських могил і пам’яток у Польщі. Цей тип провокацій відбувається з 2014 року; їхня мета – погіршити відносини між Польщею та Україною. Їхній характер, кількість та спосіб здійснення чітко свідчать про те, що вони є частиною гібридної війни», мовиться у зверненні.

Об’єднання українців у Польщі закликало польське Міністерство культури та Інститут національної пам’яті відреагувати на провокацію і розробити модель регулювання питання українських могил і пам’яток, пов’язаних з історією громадян Польщі української національності, розташованих у Польщі. Також українці Польщі звернулись до польської влади з ініціативою створити команду, яка займатиметься всіма питаннями, пов’язаними, як з провокаційними діями, так і з вандалізмом, врегульовуватиме всі питання функціонування українських могил і пам’яток у Польщі.

Могилу сплюндрували вдруге

Це вдруге могила на горі Монастир знищена. У 2015 році невідомі особи розтрощили надмогильну таблицю, а хрест облили червою і білою фарбами. Українська сторона не раз просила польську владу відчистити хрест від фарби і відновити пам’ятний знак, але не була почута.

У лютому 2017 року працівники меморіально-пошукового підприємства «Доля» зі Львова почистили від фарби осквернений вандалами хрест на могилі-кургані, а таблиця надалі залишалась розтрощеною.

У період із 2014 до 2017 років, у час війни на Донбасі, у Польщі знищено 14 пам’ятників і могил українцям. Зокрема, польські радикали, з дозволу місцевої влади, демонтували пам’ятник бійцям УПА на цвинтарі у селі Грушовичі, неподалік Перемишля. Оскільки Польща не реагувала на прохання України відновити могили і пам’ятники, Україна заборонила сусідній державі проводити пошукові роботи на місцях пам’яті.

Минулого року українська влада скасувала заборону і вже восени Польща почала на двох колишніх цвинтарях у Львові пошук могил польських солдатів, які загинули у вересні 1939 року, обороняючи місто. Водночас, згідно з домовленістю між президентами України і Польщі, впорядкування місць має бути на території обох держав.

Представники польського Інституту національної пам’яті говорять, що відновлення символічних пам’ятників УПА – неприпустиме, що у Польщі немає таких норм у законодавстві, які б регламентували статус поховання упівців. За інформацією польського інституту, в Польщі на сьогодні є 70-80 українських поховань, у тому числі і бійців УПА.

Черговий акт вандалізму в Польщі на могилі вояків УПА у прикордонному районі трапився незадовго до візиту президента України Володимира Зеленського. Обидва президенти зустрінуться 27 січня на заходах із нагоди 75-річчя звільнення колишнього концентраційного табору нацистів «Аушвіц-Біркенау» поблизу міста Освенцим.

На думку експертів, могилу знищили з метою провокації, щоб погіршити українсько-польський діалог порозуміння.