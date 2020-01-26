Зеленський у Польщі зустрівся з колишніми бранцями концтабору Аушвіц

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Польщі зустрівся з колишніми бранцями нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау, повідомив Офіс президента.

Він наголосив, що спогади бранців сповнені болем, смутком, страхом і водночас – боротьбою, витримкою, надією й неосяжною людською мудрістю, адже в них проглядається заклик викоренити ненависть як найбільший руйнівник людської цивілізації.

«Я впевнений, що сьогодні це – завдання номер один для кожного світового лідера. Міжнародна спільнота має об’єднатися й не допустити будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії та расизму. Має стояти на сторожі гуманізму, толерантності та свободи. Зупинити зло, перш ніж воно стане небезпечним для людства», – сказав Зеленський.

Він закликав пам’ятати цю сторінку історії та ніколи не допустити її повторення.

В Аушвіці у роки Другої світової війни, за оцінками, загинули понад мільйон людей, більшість з яких становили євреї. Загалом під час Голокосту нацисти і їхні спільники вбили шість мільйонів євреїв.