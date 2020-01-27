У Польщі вшановують 75-річчя звільнення концтабору «Аушвіц» у місті Освенцим

У місті Освенцим (Польща), що за 60 кілометрів від Кракова, 27 січня вшановують 75-у річницю звільнення в’язнів із нацистського концтабору «Аушвіц». Зранку колишні в’язні концтабору, яких приїхало близько 200 зі США, Ізраїлю, Канади, Європи, Австралії, колишніх країн СРСР, поклали вінки до «Стіни смерті» в Аушвіці, інформує кореспондент Радіо Свобода.

Як заявила дирекція музею «Аушвіц», головними гостями є колишні в’язні, і саме їхня участь і спогади важливі. По обіді заходи відбуватимуться у меморіальному комплексі колишнього концтабору «Аушвіц-Біркенау». Нині це територія державного музею, що входить до списку ЮНЕСКО.

Спершу вшанують жертв запаленням свічок біля пам’ятника жертвам у Біркенау. Опісля урочисті пройдуть у спеціальному наметі, встановленому біля воріт колишнього табору «Аушвіц-Біркенау». Виступатимуть колишні в’язні та польський президент Анджей Дуда.

На вшанування запрошені представники близько 60 держав і міжнародних організацій – Ради Європи, Європейської ради, ООН і ЮНЕСКО. З України і Литви прибули президенти країн. Анджей Дуда і Володимир Зеленський матимуть коротку зустріч і зроблять спільну заяву.

Росія на урочистостях представлена на рівні представників посольства. Дирекція музею неодноразово зверталася до Росії з проханням надати списки солдатів, які звільняли Освенцим, щоб запросити їх на урочистості, але не отримала відповіді. Першими у концтабір зайшли солдати 1-го Українського фронту Червоної армії, серед яких більшість складали українці. Росія це заперечує.

26 січня колишні в’язні мали зустріч і молебень у Центрі діалогу і молитви в місті Освенцим, їм вручили ювілейні медалі.

З України приїхали вісім колишніх в’язнів концтабору «Аушвіц». За різною інформацією, концтабір Аушвіц пройшли від 14 до 15 тисяч українців, серед яких близько 200 були членами ОУН(б). Двох братів провідника ОУН Степана Бандери нацисти вбили.

«Тяжкі мої відчуття, я так боюсь Освенцим все життя… Страшні почуття викликає Освенцим. Ці бараки, канави, які я рила в Біркенау. Нас послали копати канави, дерном обкладати в дощ. Слово звільнити не підходить до сьогоднішньої річниці. Це спасіння було 75 років тому, бо ми були трупами. Ми вже ні на що не реагували. Лише чули: «Посунься, ага, ти вже мертва». Нас у січні 1945 року визволили солдати Першого Українського фронту, українська дивізія», – розповіла Радіо Свобода колишня в’язень концтабору 94-літня Анастасія Гулей.

На момент звільнення в таборі було понад 7 тисяч в’язнів, майже 60 тисяч полонених нацисти вивезли на ще підконтрольні їм території.

У крематоріях і газових камерах, за даними музею «Аушвіц-Біркенау», було вбито 1,1 мільйона людей, з яких 90% – євреї.

Концтабір у місті Освенцим нацисти відкрили у 1940 році спершу для утримання поляків. З 1942 року табір став місцем смерті євреїв. У бараках експонуються конфісковані речі вбитих – взуття, посуд, одяг, тонни волосся. Можна побачити газові камери і крематорії.

Меморіальний комплекс складається з трьох концтаборів, де розташовувались бараки, крематорії, газові камери.