Історія, економіка, політика. Чого чекати від зустрічі Зеленського та Дуди?

Президент Польщі Анджей Дуда з першою леді Агатою Корнхаузер-Дудою у неділю прибуває з офіційним візитом до України. Польський президент має зустрітися з найвищим керівництвом української держави – президентом, прем'єр-міністром, головою Верховної Ради.

Візит Дуди розпочнеться з відвідання меморіалу в Биківні, що під Києвом, де поховані жертви сталінських репресій, зокрема поляки. До речі, цікаво, що у 2015 році, свій перший, в якості президента Польщі, візит до України, Дуда також розпочав з меморіалу у Биківні.

Взагалі, якщо згадати усі попередні зустрічі польського та українського лідерів (і Порошенка, і Зеленського), то можна помітити одну яскраву спільну рису: майже усі ці зустрічі відбувалися в рамках заходів, присвячених різним історичним подіям.

Наприклад, у грудні 2017 року за президентства Петра Порошенка, візит Дуди до України розпочався з відвідин Меморіалу жертв тоталітарного режиму в селищі П’ятихатки, що на Харківщині. На той час вже спостерігалося певне загострення у відносинах двох країни у відносини, зокрема – через різне трактування спільних історичних подій. Такі розбіжності призвели до знищення низки українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні.

Останній візит Анджея Дуди до України, взагалі, супроводжувався непорозуміннями: тодішній президент України Петро Порошенко та польський президент так і не змогли домовитися про спільне вшанування жертв «Волинської трагедії», і в результаті 8 липня 2018 року Дуда поїхав на Волинь, а Порошенко – в польську Сагринь.

Для чинного українського президента Володимира Зеленського та Дуди це буде третя офіційна зустріч. Два попередні рази вони зустрічалися у Польщі і обидва візити Зеленського до Варшави відбувалися в рамках заходів історичного характеру: у серпні торік Зеленський приїжджав до Варшави на 80-річчя початку Другої світової війни, а в січні цього року президент України відвідав Польщу для участі в пам'ятних заходах в Освенцимі, приурочених до 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

Наступна зустріч Зеленського та Дуди мала відбутися весною цього року. 13 квітня Анджей Дуда планував відвідати Харків з метою вшанування пам'яті жертв Катинського розстрілу. З роковинами Катинського розстрілу пов'язана і смерть президента Польщі Леха Качинського та майже 90 польських високопосадовців унаслідок авіакатастрофи в аеропорту Смоленська, що сталася у квітні 2010 року.

Проте, через епідемію коронавірусу, квітневий візит польського президента до України так і не відбувся. Відомо, що місяць тому Зеленський та Дуда провели телефонну розмову, де, серед іншого, обговорили питання щодо внесення до реєстру військових поховань могили вояків УПА на горі Монастир біля польського села Верхрата. Президент Польщі зауважив, що сподівається, що вже до наступної зустрічі глав держав це питання буде знято з порядку денного, зазначили в ОП.

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Свій офіційний триденний візит до України Анджей Дуда розпочинає у неділю увечері з відвідування кладовища в Биківні поблизу Києва, де поховані жертви Катинського злочину, а також польські та українські жертви злочинів НКВС.

«Вшанування жертв Катинського злочину, розмови про безпеку в регіоні та економічні питання будуть головними пунктами офіційного візиту президента Польщі Анджея Дуди в Україну», – інформує Польське радіо.

Політична частина візиту запланована на понеділок, 12 жовтня. Анджей Дуда зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Дмитром Разумковим. Політичні переговори будуть присвячені двосторонньому співробітництву, євроатлантичним прагненням України, а також регіональним питанням, включаючи ситуацію в Білорусі, розповів керівник кабінету президента Польської Республіки Кшиштоф Щерський, повідомляє польське видання Tygodnik Solidarność з посиланням на державне інформаційне агенство Польщі (РАР)

Щерський також наголосив, що серед тем переговорів будуть і історичні питання. Анджея Дуду супроводжуватиме голова Інституту національної пам'яті Польщі Ярослав Шарек і, як зазначив, Щерський, відбудеться зустріч за участю керівників Інститутів національної пам’яті Польщі та України Шареком та Антоном Дробовичем.

«Це буде перша така зустріч протягом каденції Зеленського», – сказав керівник кабінету президента Польщі.

Президенти двох держав також візьмуть участь в українсько-польському економічному форумі в Одесі. Лідери Польщі та України планують підписати дві економічні угоди: Польська нафтогазова компанія (PGNiG) підпише угоду, що відкриє їй шлях до участі в приватизації енергетичного та газового сектора в Україні. Другий контракт стосуватиметься співпраці між Одеським та Ґданським портами. Щерський повідомив, що президента Дуду буде супроводжувати міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик.

«Йдеться про дорожній транзит, залізницю та порти. Ми хочемо це все зв'язати. Це також є елементом стратегії президента Дуди щодо побудови згуртованої інфраструктури вздовж осі Північ-Південь у нашій частині Європи. Україна як країна, що не входить до ЄС, не може повноцінно брати участь в «ініціативі Трьох морів», тому за допомогою двосторонніх угод ми додаємо цей український елемент до ширшої концепції співпраці в нашому регіоні», – сказав Щерський.

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Також відомо, що під час свого візиту до Києва президент президент Польщі відкриє перед посольством Польщі в Києві пам’ятник співзасновниці польського профспілкового руху «Солідарність»​, народженій в Україні Анні Валентинович. Вона народився у 1929 році у Рівному, а загинула 10 квітня 2010 року в Смоленській авіакатастрофі.

Візит польського президента в Україну завершиться опівдні у вівторок, 13 жовтня.