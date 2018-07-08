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Політика

Президенти Порошенко і Дуда по-різному вшанували пам’ять жертв «Волинської трагедії»

Президент України Петро Порошенко та президент Польщі Анджей Дуда. Варшава, 9 липня 2016 року

З нагоди 75 роковин початку трагічних подій на Волині президент України Петро Порошенко та президент Польщі Анджей Дуда вшанували пам’ять жертв українсько-польського етнічного конфлікту, що спалахнув під час Другої світової війни.

Президент України Петро Порошенко 8 липня поїхав з робочим візитом до Польщі, де на Холмщині у селі Сагринь відкрив Меморіал пам'яті українців, які загинули від рук польських «селянських батальйонів» та підрозділів Армії Крайової.

Петро Порошенко заявив, що «події на Холмщині, як інші трагічніконфлікти між українцями і поляками в часи Другої світової війни, вимагають ретельних історичних досліджень. І ці дослідження мають здійснюватися спільно українськими і польськими істориками і науковцями для встановлення історичної правди про причини, перебіг та наслідки конфлікту, якою б гіркою не була би правда для кожної із сторін. Наші народи заробили право знати правду», – сказав президент України.

Він закликав уникати «односторонніх політичних оцінок спільного історичного минулого» і переглянути зміни, які внесла Польща до свого законодавства про «Інститут національної пам’яті».

Порошенко закликав до перегляду змін польського законодавства про Інститут національної пам’яті – відео
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Порошенко закликав до перегляду змін польського законодавства про Інститут національної пам’яті – відео

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«Страшні сторінки минулого не повинні бути визначальними для сьогодення і точно не повинні бути визначальними для нашого спільного європейського майбутнього. Добросусідські зв’язки українців і поляків по обидва береги Бугу нехай стають нерукотворним пам’ятником жертвам тієї трагедії – і запорукою того, що братовбивства ніколи більше не буде в нашій спільній історії», – особливо підкреслив Петро Порошенко.

Про події у Сагрині написав на своїй сторінці у мережі Facebook голова Українського інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Потім президент України прибув на Волинь і взяв участь у заходах ушанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943–1944 років у селі Гончий Брід.

«Будь-який злочин проти мирного населення не має виправдання і ніколи не має бути виправданим. Ми всі схиляємо голови перед пам’яттю українських і польських жертв Волинської трагедії, рішуче засуджуємо скоєні проти українців і поляків злочини і засуджуємо тих, хто їх скоював», – сказав Петро Порошенко.

Президент України наголосив, що минуле має не роз’єднувати, а слугувати пересторогою і допомагати об’єднуватися перед сучасною небезпекою.

«Росія веде проти України та не тільки проти України, а й проти Польщі, проти усієї Європи, проти усього світу війну для того, щоб нав’язати свій «русский мир». Вони спробували це зробити спочатку проектом «Новоросія» – Харківська народна республіка, Запорізька народна республіка, Одеська народна республіка... Ми об’єдналися і зупинили їх. І проект «Новоросії» був знищений нашими спільними зусиллями», – сказав президент України.

Волинська трагедія. Шлях примирення (відео)
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Волинська трагедія. Шлях примирення (відео)

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Президент Польщі Анджей Дуда під час робочого візиту до України 8 липня а брав участь у вшануванні жертв польсько-українського конфлікту 1943-44 років за окремою програмою.

У селищі Олика Анджей Дуда відвідав цвинтар, де поховані поляки, убиті під час етнічного конфлікту.

«Буквально через кілька днів, 11 липня, ми будемо вшановувати 75-і роковини геноциду, який відбувся на Волині. У Польщі це буде Національний день пам’яті жертв геноциду, вчиненого на Волині проти поляків українськими націоналістами», – повідомив президент Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда відвідав Волинь – відео
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Президент Польщі Анджей Дуда відвідав Волинь – відео

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Президент Польщі у своїй промові висловив польську точку зору на причини і хід того конфлікту.«

«Це була ніяка не війна між Польщею і Україною – це була звичайна етнічна чистка, як ми б це назвали сьогодні. Ішлося просто про те, щоб усунути поляків із тих теренів… Наслідком того були акції у відповідь із польського боку… Вражає вже сама диспропорція: (загинули) близько 100 тисяч поляків, близько 5 тисяч українців», – сказав Анджей Дуда.

Далі президент Польщі закликав Україну будувати добрі відносини «на історичній правді» і «будувати дружбу між нашими народами».

При цьому Анджей Дуда наголосив, що Польща підтримує Україну в реформах, економічно, в її прагненні до Європейського союзу, у прагненні повернути захоплені і окуповані території, в тому, щоб Росія припинила окупацію українських земель і щоб повернувся мир до України в кордонах, визнаних міжнародною спільнотою.

Українсько-польський етнічний конфлікт 1943-44 років завжди використовувався антиукраїнськими силами, для блокування просування України спочатку до незалежності, а потім до зближення із ЄС. Одразу після інавгурації Віктора Януковича у президенти України в центрі Києва в Українському домі була розгорнута виставка «Волинська різанина». Цю виставку один із співаторів «мовного закону» тогочасний заступник голови депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Рад Вадим Колесніченко потім повіз до Криму, у міста півдня і сходу Україна, а також до Польщі.

Разом з тим українські та польські історики, громадські діячі та духовні лідери зробили багато для встановлення історичної правди та примирення, як основи для розбудови добросусідства між Україною та Польщею.

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