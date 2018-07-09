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09 Липень 2018, Київ 19:21
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«Волинська трагедія» і нинішні відносини України і Польщі

«Волинська трагедія» і нинішні відносини України і Польщі
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Президенти України і Польщі – Петро Порошенко і Анджей Дуда – не зустрілися напередодні вшанування жертв польсько-українського конфлікту 1943–44 років. Обидва політики вшановували жертв конфлікту, але у різних місцях. Порошенко відкрив Меморіал убитим українцям у селі Сагринь (Польща), а Дуда відвідав села на Волині, де були вбиті поляки. «Мірятися пролитою кров’ю є ганебно», – наголосив президент України. Натомість Анджей Дуда сказав, що «це була ніяка не війна між Польщею і Україною – це була звичайна етнічна чистка…» Раніше віце-прем’єр України Павло Розенко зазначив: «Ми будемо робити все для нормалізації українсько-польських відносин. А ті, хто розкручує антиукраїнську істерію в Польщі, грають на руку путінському режиму в Росії». Про українсько-польські відносини у програмі «Ваша Свобода» говорили польський історик Лукаш Адамський, український історик, журналіст, експерт Інституту масової інформації Роман Кабачій та віце-прем`єр-міністр України Павло Розенко.

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