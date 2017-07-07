Ініціатива «Тримор’я» набирає обертів, але наразі без України

Варшава – В польській столиці завершується саміт «Ініціативи трьох морів», яка охоплює 12 країн Центральної та Східної Європи. Особливий статус саміту надав факт перебування на ньому у перший день в якості почесного гостя президента США Дональда Трампа, який назвав ініціативу «історичною», додавши, що Вашингтон буде її усіляко підтримувати. У «Тримор’ї» беруть участь країни-члени ЄС. Україна, яка хоч і має довге чорноморське узбережжя, наразі не серед учасників регіональної ініціативи.

«Ініціатива трьох морів» є спільним проектом Польщі та Хорватії і охоплює країни, розташовані між Балтійським, Чорним та Адріатичним морям: три країни Балтії, Польщу, Чехію, Словаччину, Угорщину, Австрію, Хорватію, Словенію, Румунію та Болгарію. Всі ці країни є членами ЄС, а також (окрім Австрії) і НАТО.

Варшавський саміт є другим самітом організації за останній рік. Як сказала у Варшаві президент Хорватії Колінлда Грабар-Кітарович, вже зараз підготовлено до реалізації в рамках ініціативи півтори сотні проектів інвестиційного і бізнесового плану для країн регіону на загальну суму 50 мільярдів євро.

Так вже склалося історично, що транспортні і транзитні артерії в Центральній і Східній Європі йдуть переважно в напрямку Схід-Захід чи навпаки, а ініціатива «Тримор’я» хоче пустити комунікаційні, транспортні, енергетичні і торговельні магістралі з Півночі на Південь.

Не є таємницею, що до «Тримор’я» наразі з певною обережністю ставляться в Брюсселі, вважаючи, що ініціатива ніби трохи виокремлює великий регіон. Тому хорватський президент сказала на саміті у Варшаві, що ініціатива навпаки «слугуватиме об’єднанню ЄС, а також посилить роль ЄС на глобальній арені».

«Від 15 хвилин до кількох місяців»

Одним із ключових напрямків «Тримор’я» є енергетичний. Польща вже збудувала термінал для прийняття скрапленого газу на Балтиці, так само і Литва, а Хорватія збирається будувати його на Адріатиці на острові Крк.

До польського терміналу в Свіноушці вже прийшов минулого місяця перший танкер з американським скрапленим газом і, як сказав польський президент Анджей Дуда на спільній прес-конференції з Дональдом Трампом, «то був успіх і не було жодних проблем». «Це відкриває дорогу до нових контрактів, довготермінових контрактів і шлях до диверсифікації джерел енергоносіїв для цього важливого регіону», – додав польський президент.

Президент США Дональд Трамп сказав, що готовий підписати такі контракти «вже за 15 хвилин», але польські представники кажуть, що зараз тривають активні переговори щодо довготермінових контрактів на імпорт газу зі США.

Цей газ може йти і до України. Ми хочемо бути альтернативою «Газпрому», щоб не було газового шантажу

«Ну, може це займе не дні, а місяці. І Польща може стати хабом для американського газу і газу з інших джерел – наприклад, з Катару. Треба збудувати всі необхідні інтерконнектори для газу в регіоні. Цей газ може йти і до України. Ми хочемо бути альтернативою «Газпрому», щоб не було газового шантажу», – сказав журналістам після прес-конференції американського і польського лідерів віце-прем’єр уряду Польщі Матеуш Моравєцкий.

Дональд Трамп зауважив у Варшаві, що США не будуть використовувати енергоносії для політичного тику на країни регіону, і взагалі американський лідер бачить нарощення експорту газу зі США як «нову еру енергетичної політики» Америки.

Безпекові аспекти

Регіон, розташований між трьома морями, традиційно є нестійким в плані безпеки. Навіть нині є конфлікт в Україні, країни Балтії все ще відчувають дискомфорт зі Сходу, Балканами прокотилась недавня хвиля воєн. Польща не в захваті від того, що сусідня російська Калініградська область перетворюється на дуже мілітаризований регіон.

Тому безпека також дуже автивно обговорювалась за варшавському саміті «Тримор’я». Дональд Трамп ще раз наголосив у Варшаві на необхідності того, щоби країни-члени НАТО витрачали потрібні два відсотки від ВВП на оборонні цілі, і подякував Польщі за те, що вона є однією з п’яти країн НАТО (з 29-ти), які це вже роблять.

За останній рік на тлі російської агресії в Україні НАТО посилило свій східний фланг, і контингенти альянсу зв’явились в Естонії, Латвії та Литві, а також і в Румунії. Як сказав Трамп, в Польщі вже є до п’яти тисяч американських військовослужбовців. Як зауважив один кореспондент польського телебачення, «навряд чи Польща була б нещасливою, якби цей контингент залишався на постійній основі і навіть збільшився».

Дональд Трамп закликав Росію «припинити дестабілізуючу діяльність в Україні»

В безпековому плані оглядачі звернули увагу на те, що у виступі на площі Красинських у Варшаві перед багатотисячним зібранням президент США Дональд Трамп закликав Росію «припинити дестабілізуючу діяльність в Україні» і «приєднатися до спільноти відповідальних народів у боротьбі зі спільними ворогами і на захист самої цивілізації».

Наразі без України

В історичному плані вже були концепції щодо геополітичної співпраці країн, що розташовані між морями. Ще засновник міжвоєнної Польщі Юзеф Пілсудський бачив Польщу й Україну як вісь Міжмор’я. На початку 1990-х років після падіння комунізму в Центральній та Східній Європі в часи Леха Валенси, а також відновлення незалежності України багато політиків тоді говорили про потребу створення Балто-Чорноморської дуги.

Але ці концепції Міжмор’я базувались насамперед на геополітиці і безпеці, враховуючи експансіоністські настрої Росії, а також – більше в польському історичному баченні – Німеччини. Нині ж ініціатива «Тримор’я» більший акцент робить на економічній співпраці.

Ця ініціатива наразі охоплює членів ЄС, а Україна поки що такою не є, хоча українські дипломати та експерти наголошують на важливості для Києва такого проекту. Адже Україна є морською державою (маючи навіть два моря) і залишається нею навіть після тимчасової втрати кримського чорноморського узбережжя через анексію півострова Росією.

Очевидними є енергетичні та інфраструктурно-комунікаційні переваги, важливість інтеграції українців, українського малого і середнього бізнесу в європейське життя

«Очевидними є енергетичні та інфраструктурно-комунікаційні переваги, важливість інтеграції українців, українського малого і середнього бізнесу в європейське життя. І без України цей проект («Тримор’я» – ред.) є неповноцінним», – написав на сайті «Європейської правди» колишній посол України в Хорватії Маркіян Лубківський.

«І не лише тому, що ми – чорноморська держава. Враховуючи агресію з боку Російської Федерації, ми маємо прагнути до присутності в усіх європейських і євроатлантичних інтеграціях, враховуючи і «пояс безпеки» «Трьох морів», – додав екс-дипломат.