Зустріч Трампа й Путіна триватиме 35 хвилин – розклад президента США

Зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна на полях саміту «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі розпочнеться о 16:45 за київським часом і триватиме 35 хвилин. Про це йдеться в поширеному речником Білого дому розкладі американського лідера.

Зустріч відбудеться після завершення робочої сесії саміту «Групи двадцяти».

Як передбачає розклад, у такому ж форматі і з також тривалістю на дві з половиною години раніше президент США говоритиме зі своїм мексиканським колегою Енріке Пенья Ньєто.

Науковий співробітник американського Інституту Брукінгса, колишній заступник голови Центрального банку Росії Сергій Алексашенко заявив Радіо Свобода, що ситуація в Україні не буде центральною темою на першій зустрічі президентів США та Росії.

«Україна не буде в списку перших трьох тем розмови Трампа та Путіна, можливо навіть не увійде до списку перших п’яти тем. Очевидно, що є хакерські атаки Росії на американську виборчу систему, очевидно, є боротьба із «Ісламською державою» і Сирією, яка пов’язана із цим, очевидно, є Північна Корея, є Афганістан і є проблема в роззброєнні. І Америка, і Росія збираються виходити на договори про ракети середнього радіусу дії. Тобто є ці перші п’ять тем, які для президента Трампа більш важливі, ніж Україна», – твердить російський економіст.

За словами Алексашенка, якщо про Україну йтиметься, то стосуватиметься розмова виключно дотримання Мінських угод та участі США у «нормандському форматі».

6 липня у Варшаві президент США Дональд Трамп закликав Росію припинити дестабілізувати Україну і приєднатися до західних країн у вирішенні світових проблем. За словами Трампа, Москва має «припинити дестабілізаційну діяльність в Україні і деінде, а також свою підтримку ворожих режимів, зокрема в Сирії та Ірані, і натомість приєднатися до спільноти відповідальних народів у боротьбі зі спільними ворогами і на захист самої цивілізації».