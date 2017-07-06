Президент США Дональд Трамп закликав Росію припинити дестабілізувати Україну і приєднатися до західних країн у вирішенні світових проблем. Таку заяву він зробив під час виступу у польській Варшаві 6 липня.

За словами Трампа, Москва має «припинити дестабілізаційну діяльність в Україні і де-інде, а також свою підтримку ворожих режимів, зокрема в Сирії й Ірані, і натомість приєднатися до спільноти відповідальних народів у боротьбі зі спільними ворогами і на захист самої цивілізації».

Дональд Трамп заявив, що в Америці люблять Польщу і польський народ. За його словами, Варшава стала символом прихильності безпеки в регіоні. Президент США додав, що сильна Польща є «благословенням» для всієї Європи, в той час як сильна Європа – благословення для всього світу.

Президент США пообіцяв розширити співпрацю з Польщею в сфері торгівлі й енергетики. Як зазначив Трамп, Польща і її сусіди більше не будуть заручником єдиного постачальника енергії.

Говорячи про польську історію, Трамп зазначив, що на країну неодноразово нападали, але її народ залишився непереможеним. Американський лідер назвав поляків символом прагнення до свободи.

Трамп виступив на площі Красінських у Варшаві, яка була епіцентром Варшавського повстання 1944 року, коли нацисти брутально його придушили, а Червона Армія стояла на іншому березі Вісли біля Варшави і не втручалася.

У Варшаві 6 липня відбувається саміт країн так званої «Ініціативи трьох морів». Ця група об’єднує понад десяток країн, які мають вихід до Балтійського, Адріатичного і Чорного морів.

Співпраця в сфері безпеки – це одна з головних тем переговорів Дональда Трампа у Варшаві. На тлі його візиту Польща підписала зі США угоду про купівлю ракет системи «Патріот». Ця система ППО спеціально пристосована для протистояння російським «Іскандерам».