Трамп готує «досить сувору» відповідь на випробування Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп заявляє, що розглядає «деякі досить суворі заходи» у відповідь на випробування міжконтинентальних балістичних ракет у Північній Кореї, що відбулися на початку цього тижня.

Виступаючи 6 липня у Варшаві, Трамп закликав всі країни протистояти «дуже, дуже поганій поведінці» КНДР.

Подробиць щодо того, якою саме буде відповідь США на північнокорейські випробування, президент не навів. Водночас він назвав Північну Корею «загрозою» і заявив, що США їй «сильно протистоятимуть».

«Прикро, що вони так поводяться. Але вони поводяться дуже, дуже небезпечно, і щось треба з цим робити», – сказав Трамп про лідерів Північної Кореї.

5 липня США заявили на засіданні Ради безпеки ООН із приводу випробування Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети, що невдовзі подадуть проект резолюції про посилення санкцій проти КНДР.

Як заявила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі, запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети є «чіткою і гострою воєнною ескалацією». Вона дала знати, що в разі, якщо не вдасться досягти дипломатичного вирішення, США можуть вдатися до використання «істотної військової сили».

Військові і вчені багатьох країн дійшли висновку, що Пхеньян навів досить правдиві дані про випробувальний політ у вівторок своєї нової балістичної ракети «Хвасон-14», що, за цими даними, належить до класу міжконтинентальних і, ймовірно, здатна сягнути території США в кількох місцях – на кшталт Аляски чи Гаваїв. Створення балістичних ракет, як і ядерної зброї, заборонене для Північної Кореї резолюціями Ради безпеки ООН. Але Пхеньян не зважає на ці заборони й на вже чинні санкції й заявляє, що не піде на переговори з Вашингтоном про свої озброєння, доки США не припинять «ворожої політики» проти Північної Кореї.