США закликали до нових санкцій проти Пхеньяна, Росія виступила проти

США заявили на засіданні Ради безпеки ООН із приводу випробування Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети, що невдовзі подадуть проект резолюції про посилення санкцій проти Пхеньяна. Росія, зі свого боку, виступила проти нових санкцій, а також проти можливого застосування воєнної сили проти Пхеньяна.

Як заявила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі, запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети є «чіткою і гострою воєнною ескалацією». Вона дала знати, що в разі, якщо не вдасться досягти дипломатичного вирішення, США можуть вдатися до використання «істотної військової сили».

Звертаючись до представника Росії, вона наголосила, що США подадуть проект резолюції, що має на меті підвищити рівень міжнародної реакції на рівень, пропорційний новій ескалації Північної Кореї.

За її словами, дії Пхеньяна «швидко закривають вікно можливості дипломатичного вирішення», і США готові «використати всі наші можливості, щоб захистити себе і наших союзників».

При цьому вона попередила, що США готові перервати торговельні зв’язки з країнами, які торгують із Північною Кореєю всупереч уже чинним санкціям Ради безпеки ООН.

Заступник постійного представника Росії Володимир Сафронков, зі свого боку, засудив дії Пхеньяна, але заявив, що Москва проти нових санкцій чи використання воєнних засобів і виступає за те, щоб Вашингтон пішов на компроміс із Пхеньяном, щоб знизити напруженість. Зокрема, він закликав Вашингтон зупинити розміщення своєї системи протиракетної оборони в сусідній Південній Кореї.

Зі схожою позицією виступив представник Китаю Лю Цзєї – він засудив запуск ракети, назвавши його неприйнятним і кричущим порушенням попередніх резолюцій Ради безпеки, але заявив, що Пекін виступає проти застосування воєнної сили, і закликав США зупинити розміщення системи ПРО на півдні Корейського півострова.

Представники Франції і Великої Британії, навпаки, сказали, що підтримають резолюцію про посилення санкцій проти Північної Кореї.

Військові і вчені багатьох країн дійшли висновку, що Пхеньян навів досить правдиві дані про випробувальний політ у вівторок своєї нової балістичної ракети «Хвасон-14», що, за цими даними, належить до класу міжконтинентальних і, ймовірно, здатна сягнути території США в кількох місцях – на кшталт Аляски чи Гаваїв. Створення балістичних ракет, як і ядерної зброї, заборонене для Північної Кореї резолюціями Ради безпеки ООН. Але Пхеньян не зважає на ці заборони й на вже чинні санкції й заявляє, що не піде на переговори з Вашингтоном про свої озброєння, доки США не припинять «ворожої політики» проти Північної Кореї.