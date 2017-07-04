Північна Корея заявляє про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Північна Корея стверджує, що провела успішне випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети, здатної досягти цілі в будь-якій точці світу. Північнокорейське державне телебачення повідомляє, що за результатами випробування 4 липня ракета «Хвасон-14» досягла висоти 2800 кілометрів і вразила ціль після 39-хвилинного польоту.

Західні експерти з озброєнь вказали, що цей пуск може стати найуспішнішим випробуванням ракети в Північній Кореї. Вони описали цю зброю як ракету середнього радіусу дії, яка могла бути достатньо потужною, щоб долетіти до американського штату Аляска.

Військові Південної Кореї заявили, що ракета пролетіла 930 кілометрів, перш ніж упасти в Японському морі поблизу виключної економічної зони Японії.

Президент США Дональд Трамп відреагував у мережі Twitter, заявивши, що «важко повірити, що Південна Корея та Японія миритимуться з цим далі». Він також закликав Китай вплинути на Північну Корею і «закінчити цей нонсенс раз і назавжди».