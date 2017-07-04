КНДР здійснила новий пуск балістичної ракети

Північна Корея здійснила 4 липня пуск ще однієї балістичної ракети. Ракета летіла впродовж 40 хвилин на відстань близько 600 миль, перш ніж упасти в Японському морі поруч із виключною економічною зоною Японії.

Токіо висловлює рішучий протест проти дій, які називає очевидним порушенням резолюцій Організації Об'єднаних Націй.

За даними американських експертів, це ракета середнього радіусу дії. Згідно із заявами керівництва КНДР, Пхеньян працює над створенням ядерної ракети, здатної долетіти до Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп відреагував у мережі Twitter, заявивши, що «важко повірити, що Південна Корея та Японія миритимуться з цим далі». Він також закликав Китай вплинути на Північну Корею і «закінчити цей нонсен раз і назавжди».