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05 Липень 2017, Київ 01:10
Новини | Міжнародні

США закликали терміново зібрати Раду безпеки ООН через ракетний пуск Північної Кореї

Офіційне фото північнокорейського агентства ЦТАК: пуск ракети «Хвасон-14», 4 липня 2017 року

Сполучені Штати Америки закликали скликати термінове засідання Ради безпеки ООН після того, як Північна Корея заявила про успішний випробувальний запуск своєї першої міжконтинентальної балістичної ракети.

Як заявило представництво США в ООН, таке засідання, найімовірніше, запланують на середу.

Тим часом американські посадовці заявили, що вірять твердженням Пхеньяна про характеристики польоту ракети і вважають, що це була, найімовірніше, двоступенева МБР.

Спершу посадовці США говорили, що йшлося про балістичну ракету середньої далекосяжності.

Раніше у вівторок Північна Корея запустила чергову балістичну ракету, а по тому в заяві оголосила, що це було успішне випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасон-14». За твердженням Пхеньяна, ракета сягнула висоти у 2800 кілометрів і пролетіла відстань у 933 кілометри протягом 39 хвилин, влучивши в ціль у Японському морі.

За даними військових сусідніх Південної Кореї і Японії, а також науковців США, ракета досягла висоти близько 2500 кілометрів чи й більше і пролетіла понад 900 кілометрів за час близько 40 хвилин – це означає, що при запуску за більш пологою траєкторією ракета буде здатна досягти відстані майже 7000 чи й 8000 кілометрів, тобто, ймовірно, дістатися території США на Гаваях чи Алясці, – і, таким чином, належить до класу міжконтинентальних ракет.

Тим часом російські військові навели цілком інші цифри характеристик її польоту – висота 535 кілометрів, а дальність 510 кілометрів, – що мало б означати, що вона не міжконтинентальна. Ці дані викликають сумнів у фахівців, які звертають увагу, що в такому разі політ не міг би тривати майже 40 хвилин.

Запуск був здійснений у день зустрічі керівників Росії Володимира Путіна і Китаю Сі Цзіньпіна в Москві. Обидві країни засуджують ракетно-ядерну програму Пхеньяна, але при цьому виступають проти суворіших санкцій щодо Північної Кореї і блокують такі намагання в Раді безпеки ООН. Росія і Китай у спільній заяві назвали неприйнятною і такою, що суперечить резолюціям Ради безпеки ООН, заяву Північної Кореї про запуск балістичної ракети. Водночас, мовиться в заяві міністерств закордонних справ двох країн, вони висувають спільну ініціативу «подвійного заморожування»: і ракетно-ядерної діяльності Північної Кореї, і широкомасштабних військових навчань США і Південної Кореї.

Також запуск 4 липня відбувся в день національного свята США – Дня незалежності. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Вашингтон ні в якому разі не допустить створення Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети. Відразу після появи повідомлень про цей пуск Трамп заявив у твітері, що «важко повірити, що Південна Корея та Японія миритимуться з цим далі». Тоді ж він також закликав Китай, що є фактично єдиним союзником Пхеньяна, і то в економічній галузі, вплинути на Північну Корею і «закінчити цю нісенітницю раз і назавжди».

Пхеньян заявляє, що Вашингтон і Сеул мають ворожі наміри щодо нього, і це змушує його далі й далі розробляти свою ракетно-ядерну програму для захисту від очікуваного на Півночі нападу. Серед таких загроз Північ називає в першу чергу регулярні військові навчання, які спільно проводять Південь і дислоковані там іще з часів Корейської війни війська США.

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