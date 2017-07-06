Трамп у Польщі: США прагнуть підтримувати мир і безпеку в Європі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки «прагнуть підтримувати мир та безпеку в Центральній Європі» і «працюють з Польщею у відповідь на дії Росії та дестабілізуючу поведінку». Про це він заявив після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

«Наша стратегія з НАТО та Польщею – утримання від конфліктів та забезпечення того, щоб війна між великими державами ніколи не руйнувала Європу і щоб світ став більш безпечним та кращим місцем», – сказав він.

Співпраця в сфері безпеки – це одна з головних тем переговорів Дональда Трампа в Варшаві. На фоні його візиту Польща підписала з США угоду про купівлю ракети системи «Патріот». Ця система ПВО спеціально пристосована для протистояння російським «Іскандерам».

У Варшаві сьогодні проходить саміт країн так званої Ініціативи «Три моря». Ця група об’єднує понад десяток країн, які мають вихід до Балтійського, Адріатичного та Чорного морів.

Пізніше 6 липня Трамп має здійснити поїздку до німецького Гамбургу, де візьме участь у саміті «Групи двадцяти» і на полях якого має відбутися його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.