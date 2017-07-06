Трамп: США готові сприяти збільшенню енергетичної незалежності Польщі

Президент США Дональд Трамп заявляє, що Сполучені Штати Америки готові сприяти збільшенню енергетичної незалежності Польщі.

«Президент Дуда і я повернулися з дуже успішного засідання лідерів «Ініціативи трьох морів». Для громадян цього регіону Америка готова ідуже хоче розвивати співпрацю…і збільшити ваш доступ до альтернативних джерел енергетики для того, щоб у Польщі і її сусідів ніколи не було необхідності бути заручниками єдиного постачальника енергії», – сказав Трамп.

Один з аспектів саміту «Ініціативи трьох морів» (12 країн, що розташовані між трьома морями: Балтійським, Чорним і Адріатичним) є стратегія на зменшення енергетичної залежності від російських газу і нафти, адже Москва часто використовує газ як політичну зброю, як було у випадку з Україною, коли двічі за останні 11 років зупинялись поставки газу, що відчувала Східна Європа, а країни регіону також подекуди скаржаться на зависокі й неринкові ціни на російський газ.