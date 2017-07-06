Польща придбає у США протиракетні системи Patriot – меморандум

Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив 6 липня, що Сполучені Штати погодилися продати Варшаві системи протиракетної оборони Patriot. За словами міністра, меморандум про це був підписаний невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп прибув до Польщі на саміт лідерів країн Центральної та Східної Європи.

Ці ракетні системи будуть «у найсучаснішій конфігурації», наголосив Мацеревич. «Я радий, що можу оприлюднити цю інформацію в день візиту президента Трампа до Варшави», – додав міністр оборони Польщі.

У березні Польща заявила, що має намір підписати контракт на придбання до кінця 2017 року восьми системи протиракетної оборони Patriot. Сума контракту з американською компанією-виробником Raytheon складе 7,6 мільярда доларів США.

Системи Patriot призначені для виявлення, націлювання та знищення ракет, які летять у три-п’ять разів швидше за звук. Модернізована система Patriot може знищити також літаки та крилаті ракети.