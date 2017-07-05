Трамп у Варшаві: енергетика, безпека і сильна Польща

Варшава – Президент США Дональд Трамп здійснює другу поїздку до Європи і розпочинає її з Варшави, де 6 липня зустрінеться з лідерами 12 країн, що розташовані між трьома морями – Балтійським, Чорним та Адріатичним. Започаткована менше ніж рік тому «Ініціатива трьох морів» вже займає серйозне місце в американському баченні майбутнього Центральної та Східної Європи. На варшавському саміті домінуватимуть дві теми – безпека та енергоносії. Президент Трамп, відвідуючи Варшаву раніше від Берліна, Парижа чи Лондона, сигналізує, що Польща піднімається на рівень регіональної потуги і отримує статус одного з найбільших союзників США в Європі.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/tramp-u-varshav-energetika-bezpeka-silna-polshcha">SoundCloud</a>

​Спільній польсько-хорватській «Ініціативі трьох морів» лише рік (перший саміт відбувся у хорватському Дубровнику в серпні минулого року), але той факт, що президент США Дональд Трамп особисто буде на ньому як почесний гість і зустрінеться з лідерами 12 країн Міжмор’я, значно піднімає вагу ініціативи.



На тлі побоювань того, що реалізація Трампом принципу «Америка насамперед!» може означати часткову втрату інтересу Білого дому до Європи – і особливо до цього регіону – такі побоювання не підтверджуються.

НАТО і гарантії безпеки

Всі країни-учасниці «Ініціативи трьох морів» є членами ЄС (тому Україна, яка має довге чорноморське узбережжя навіть після тимчасової втрати Криму, не є наразі її учасником). І всі країни – окрім нейтральної Австрії – хочуть почути від Трампа заяви про відданість безпековим гарантіям з боку Вашингтона та НАТО країнам цього все ще геополітично нестійкого регіону, де на безпековий ландшафт сильно впливає наступальна політика Кремля і його агресія в Україні.

За останній рік війська НАТО з’явились в країнах Балтії, Польщі та Румунії. Зокрема в Польщі нині дислокуються 900 американських вояків і польське керівництво на саміті у Варшаві проситиме Трампа подовжити мандат цього контингенту.

Польща, як господар саміту, вписується в стратегію Тармпа щодо НАТО, який вимагає, щоб всі члени альянсу витрачати на оборону не менше від двох відсотків від ВВП – Польща є однією з п’яти країн НАТО, які вже це роблять.

Енергетична незалежність

Іншим аспектом саміту і діяльності країн Міжмор’я є стратегія на зменшення енергетичної залежності від російських газу і нафти, адже Москва часто використовує газ як політичну зброю, як було у випадку з Україною, коли двічі за останні 11 років призупинялись поставки газу, що відчувала ціла Східна Європа, а країни регіону також подекуди скаржаться на зависокі і неринкові ціни на російський газ.

Минулого місяця на новий польський термінал у Свіноуйсьці прибув перший танкер із американським скрапленим газом, що відповідає стратегії Трампа «розпочати нову еру американської енергетичної політики».

​

Польща збудувала термінал на Балтиці неподалік кордону з Німеччиною два роки тому, що прем’єр країни Беата Шидло назвала «реалізацією ідеї зміцнення безпеки країни». Польща, яка нині на дві третини залежить від російського газу, хоче замінити російський газ за пять років.



LNG-термінал для скрапленого газу також має вже Литва, отримавши газ з першого танкеру з промовистою назвою Independence (Незалежність). Хорватія планує збудувати термінал для скрапленого газу в своєму північному регіоні Істрія на Адріатиці.

Президент Трамп хоче активно просувати американський газовий експорт на варшавському саміті, що, за його словами, «посилить енергетичну безпеку наших друзів, партнерів і союзників у цілому світі».

Проблема Центральної та Східної Європи полягає в тому, що переважно транспортні артерії йдуть у напрямку зі Сходу на Захід, а Ініціатива Міжмор’я хоче розбудувати енергетичну, транспортну та комунікаційну інфраструктуру з Півночі на Схід, що значно підніме економіку та безпеку Центральної та Східної Європи.

Роль Польщі

Коли стало відомо, що президент Трамп відвідає Польшу, польске керівництво перенесло саміт Міжмор’я із Вроцлава до Варшави.

Дональд Трамп виступить із ключовою промовою на площі Красінських, яка була епіцентром Варшавського повстання 1944 року, коли нацисти брутально його придушили, а Червона Армія стояла на іншому березі Вісли біля Варшави і не втручалася.

Як кажуть речники Білого дому, Трамп віддасть належне «сміливості польського народу», виступивши на історичній площі перед тисячами поляків. На відміну від німецького Гамбурга, куди Трамп вирушить після Варшави на саміт «Групи Двадцяти», у Варшаві не очікується протестів проти його візиту, адже Польща є однією з найбільш проамериканських країн у цілій Європі.

Також оглядачі звертають увагу на те, що в Польщі нині один із найбільш правих урядів у країнах ЄС, який багато в чому діє в «політичному унісоні» з Трампом.

Проте і сам саміт, і реалізація ідеї Міжмор’я, і візит американського президента значно піднімають геополітичну вагу Польщі в регіоні. Адже і речники Білого дому визнають, що відбулося «становлення Польщі як європейської потуги».