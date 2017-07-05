Росія: Кремль висловив сумнів, що Путін встигне розказати Трампові про «громадянську війну в Україні»

У Кремлі висловили сумнів, що президент Росії Володимир Путін у перебігу планованої короткої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом встигне донести до американського керівника позицію Москви про нібито «громадянську війну» в Україні.

Як сказав речник російського президента Дмитро Песков, хоча зустріч, запланована на п’ятницю, 7 липня, буде «сидячою» і «повноформатною», але через те, що вона відбудеться на полях саміту «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі, вона буде «неминуче доволі обмежена в часі».

Тому, сказав він, «навряд чи випаде можливість повністю викласти бачення президента Путіна … про передумови і причини тієї ситуації і тієї громадянської війни, яка виникла в Україні».

Але, за словами речника, ця зустріч усе одно буде «доброю можливістю» повторити російську позицію, зокрема, про «необхідність ужити заходів для припинення провокацій, що, на жаль, відбуваються з боку Збройних сил України». Про те, що, за даними ОБСЄ, значну більшість провокацій влаштовують спільні російсько-сепаратистські сили на окупованій частині Донбасу, він не згадав.

Крім того, сказав Песков, Путін і Трамп обговорять і врегулювання в Сирії.

Він відмовився уточнювати, скільки хвилин може протривати зустріч двох керівників.

Інший чільний російський посадовець, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, заявив, що в Москві «мають завжди розраховувати» на те, що на зустрічі двох президентів буде досягнено поступу з українського питання. Але, сказав дипломат російському агентству «Інтерфакс», наскільки це вдасться – відкрите питання, бо «поступ залежить від обох сторін, не лише від російської».

При цьому він відмовився відповідати на запитання, чи подасть російська сторона на цій зустрічі якісь конструктивні пропозиції.

20 червня з Дональдом Трампом, а також із низкою чільних посадовців його адміністрації вже зустрічався у Вашингтоні президент України Петро Порошенко. Він у перебігу робочого візиту прагнув донести позицію Києва щодо агресії Росії напередодні очікуваної зустрічі американського керівника з Володимиром Путіним. Зустріч двох президентів у Білому домі планувалася як дуже коротка, але, за словами присутніх, протривала, за одними даними, понад 20 хвилин, за іншими, півгодини. За словами Порошенка, ця зустріч була повноцінна і дуже детальна і засвідчила «тверду підтримку з боку США … суверенітету, територіальної цілісності і незалежності» України.

Росія, всупереч численним доказам, продовжує заперечувати свою причетність до подій на сході України, зокрема й факти участі в них своїх кадрових військових у складі спільних російсько-сепаратистських сил. Москва визнає лише присутність там російських «добровольців», на яких вона, мовляв, не має ніякого впливу. А саму свою агресію проти України, в перебігу якої гинуть численні громадяни Росії, Москва продовжує називати «громадянською війною в Україні».