Росія заявила про «повноцінну» зустріч Трампа з Путіним 7 липня

У Росії заявили, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським керівником Володимиром Путіним відбудеться в перший день саміту «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі, у п’ятницю, 7 липня.

Як заявив речник президента Росії Дмитро Песков, ця зустріч на полях саміту буде «повноцінна» і «сидяча», а не «на ногах». Але прес-конференції двох керівників після неї не буде, додав він.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков висловив сподівання, що зустріч двох президентів буде «доволі ґрунтовною», але додав, що наразі не ясно, скільки часу вона протриває.

А заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков повідомив, що в осередді уваги зустрічі президентів будуть Сирія і Україна. Але, додав він, цим порядок денний не обмежується. При цьому чільний дипломат висловив сподівання, що обом керівникам вистачить часу для розмови й щодо інших питань.

Раніше у США Білий дім підтверджував, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться на полях саміту «Групи двадцяти», що буде відбуватися 7 і 8 липня, але її дати не уточнював.

Радник Білого дому з національної безпеки генерал Герберт Раймонд МакМастер попередніми днями заявляв, що визначеного порядку денного зустрічі двох керівників немає, і американський президент сам наголосить на тому, про що він захоче говорити з російським.

Це має бути перша з часу обрання Трампа особиста зустріч американського керівника з Путіним.

Відносини США й Росії останнім часом значно загострені через цілу низку розбіжностей, серед яких дії Росії в Україні і Сирії чи її втручання у президентські вибори у США 2016 року, про яке одноголосно заявили всі спецслужби США у спільній заяві (Москва заперечує це).