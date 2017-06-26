Вершбоу: сподіваюся, що Трамп попередить Путіна – Америка на боці України

На Донбасі достатньо складна ситуація, яка в будь-який момент може погіршитися. Крім того, не видно, щоб Москва робила серйозні зусилля для реального припинення вогню в цій частині України. Також Кремль стурбований, що Америка після зустрічі Трампа з Порошенком буде активніше брати участь у врегулюванні ситуації в Україні. Про це розповів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» Олександр Вершбоу, заступник генерального секретаря НАТО у 2012-2016 роках. Саме Вершбоу належать знамениті «травневі тези», коли в 2014-му він заявив, що після анексії Криму і подій на Донбасі «Росія для альянсу більше не партнер, вона тепер для НАТО – противник».

Олександр Вершбоу додав, що не бачить серйозних зусиль Росії виконувати взяті Москвою зобов’язання в рамках Мінських угод.

Ситуація на Донбасі складна і може бути ще гіршою.Як і раніше, не видно, щоб Москва робила серйозні зусилля, які насправді сприяли б імплементації Мінських угод

«Ситуація на Донбасі складна і може бути ще гіршою. Я знаю, що недавно було проанонсоване чергове перемир’я, але не очікую, що воно триватиме довше ніж декілька днів. І, як і раніше, не видно, щоб Москва робила серйозні зусилля, які насправді сприяли б імплементації Мінських угод і призвели до реального припинення вогню, відведення важкого озброєння... Щоб можна було далі серйозно домовлятися з політичних питань», – каже Вершбоу.

Адміністрація Трампа дуже серйозно розмірковує: можливо, слід відігравати набагато серйознішу роль і постаратися вирішити цю проблему

За його словами, нині адміністрація президента США розмірковує над докладанням більших зусиль для вирішення конфлікту в Україні: «І оскільки ситуація складна, адміністрація Трампа дуже серйозно розмірковує: можливо, слід відігравати набагато серйознішу роль і постаратися вирішити цю проблему. У тому числі і через політичні проблеми, з якими стикається зараз президент у зв’язку зі своїми відносинами з Росією. І докласти зусиль для того, щоб вирішити українську проблему, означає відвести від себе вогонь. І, звичайно ж, зробити це ще і для українців, завершити цей жахливий конфлікт, який забрав так багато життів українських солдатів».

Також Вершбоу вважає зустріч 20 червня президента України Петра Порошенка із президентом США Дональдом Трампом змістовною і обнадійливою.

«Що конкретно буде зроблено після візиту президента Порошенка, почекаємо-побачимо, але набагато змістовніша зустріч і змістовніші переговори відбулися між двома президентами, ніж багато хто думав і припускав. Тому я покладаю надії на візит Порошенка», – сказав американський дипломат.

Адміністрація Трампа роздумує посилити свій дипломатичний вплив, включно зі створенням нової версії колишнього каналу зв’язку між Нуланд і Сурковим. Це було б корисним – спробувати достукатися до тих, хто на вищому рівні ухвалює рішення у Росії

Він уточнив, що саме може бути зроблено: «Серед дипломатів є багато розмов, що адміністрація Трампа роздумує посилити свій дипломатичний вплив, включно зі створенням нової версії колишнього каналу зв’язку між Нуланд (екс-помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд – ред.) і Сурковим (помічник президента Росії Владислав Сурков – ред.). Мені здається, це було б корисним – спробувати достукатися до тих, хто на вищому рівні ухвалює рішення у Росії. Звичайно, все це необхідно робити в координації з Києвом, Берліном і Парижем. Але якщо Сполучені Штати трошки наростять м’язи, це дозволить процесу знову рухатися у правильному напрямку».

Посилення військової допомоги Україні допомогло б у переговорах – Вершбоу

Вершбоу вважає, що військова допомога США допомогла б Україні, зокрема під час переговорів із Росією, яка підтримує бойовиків на сході України та окупувала український Крим.

З іншого боку, думаю, відбудеться серйозний перегляд ставлення до прохання президента Порошенка про військову допомогу

«З іншого боку, думаю, відбудеться серйозний перегляд ставлення до прохання президента Порошенка про військову допомогу. Думаю, міністр оборони Меттіс (міністр оборони США Джеймс Меттіс – ред.) був проінструктований президентом Трампом особисто взяти під контроль це питання і почати переговори про конкретні кроки. Україна, звичайно ж, здатна захистити себе, але посилення військової допомоги допомогло б у переговорах – показало б Москві, що час не на її боці. І краще виконати Мінські угоди прямо зараз, ніж відкладати, відкладати і відкладати», – сказав Вершбоу.

Зараз я не бачу ніякої альтернативи Мінським угодам. Президент Порошенко говорив про залучення міжнародних структур. Не знаю, чи погодяться на це росіяни. Але це може бути корисно

Також він упевнений, що альтернативи Мінським угодам не існує: «Зараз я не бачу ніякої альтернативи Мінським угодам. Звичайно, ми можемо роздумувати про кращі варіанти, оскільки Мінські угоди були підписані під серйозним військовим тиском, і ці угоди (зокрема, другий Мінський пакет) сприятливі для Росії. Але це поки єдина можливість – єдине, на що згодні обидві сторони. І якщо їх повністю виконати, це дозволить вирішити основні проблеми – зупинити насильство, відвести озброєння, почати політичні зміни (вибори, амністія, економічні питання) і, звичайно ж, відновити український контроль над своїм кордоном. Вистачає і запитань без відповідей, закладених в Мінських угодах, як їх виконати. І звичайно ж, потрібні переговори щодо механізмів, завдяки яким це запрацює. Президент Порошенко говорив про залучення міжнародних структур. Не знаю, чи погодяться на це росіяни. Але це може бути корисно, щоб розвести війська, заспокоїти ситуацію, здійснити зміни, уникнувши при цьому насильства».

Сподіваюся, Трамп попередить президента Путіна, що Америка на боці України

Стосовно зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Петром Порошенком раніше від запланованої зустрічі з президентом Росії Володимира Путіна Вершбоу сказав: «Це важливі сигнали і позитивні сигнали – якщо ви українець або друг України. Тож, думаю, це було правильне рішення. Думаю, це буде представлене президентом Трампом як крок, який матиме серйозні політичні наслідки. Крім того, до того, як почути президента Путіна, його версію того, що відбувається на Донеччині,

добре почути президента України, який знає, що відбувається, трішки краще, ніж президент Росії. Одного разу нам доведеться домовлятися з Росією, ми не можемо просто усунутися і сказати «До побачення». Тому зустріч із Путіним буде корисною, особливо якщо президент прийме всі ці пропозиції про «активну дипломатію». І, сподіваюся, він (Трамп – ред.) попередить президента Путіна, що Америка на боці України, враховуючи військову допомогу, якщо дипломатичні зусилля будуть остаточно заблоковані».