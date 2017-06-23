У Конгресі США шукають процедурну можливість пришвидшити ухвалення санкцій проти Росії та Ірану

Спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян заявив, що прагне якнайшвидшого розгляду сенатського законопроекту, який передбачає нові санкції проти Росії та Ірану.

«Ми хочемо рухатися вперед щодо цього питання. Я підтримую санкції», – заявив Раян 22 червня і додав, що цю думку поділяє голова комітету у закордонних справах Палати представників Ед Ройс.

Законопроект щодо нових санкцій проти Москви й Тегерана був майже одноголосно підтриманий у Сенаті минулого тижня. Але цього тижня з’ясувалося, що це рішення порушує вимогу Конституції США, згідно з якою будь-який законопроект щодо державних надходжень має спершу пройти через Палату представників. Радники Конгресу заявили, що санкції або штрафи проти інших країн можуть тлумачитися як такі, що впливають на доходи уряду США.

Раян зазначив, що процедурна проблема має бути вирішена перед тим, як Палата представників голосуватиме щодо законопроекту. Голова процедурного комітету Палати представників Кевін Брейді повідомив журналістам, що надіслав Сенату пропозиції щодо змін у законодавстві, які дозволить вирішити проблему.

Минулого тижня американські сенатори проголосували за законопроект із поправкою про санкції проти Ірану, який одночасно розширює санкції проти Росії. Цей пакет ставить собі за мету покарати Москву за її дії, включаючи втручання в президентські вибори у США в 2016 році, анексію українського Криму і підтримку уряду Сирії в шестирічній громадянській війні. Законопроект також забороняє Білому дому пом’якшувати, призупиняти або скасовувати санкції без схвалення Конгресу.

США, Євросоюз та інші західні країни у кілька етапів запровадили санкції проти Росії – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі.