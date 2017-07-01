Фоторепортаж: Джаз та барбекю в Американському домі. Кияни святкували День незалежності США

Святкування Дня незалежності – одне із найпопулярніших американських свят.

Цього року Американський дім у Києві організував свято 1 липня, у вихідний день для містян. Джаз, лінійні танці, жива музика, інтерактивна зона фото з костюмами, іграми на відкритому повітрі, призи і традиційне американське барбекю – усе це чекало на гостей вечірки. Участь у заході була безкоштовною, за умови надання паспорту або водійських прав особи.



Традиційно День незалежності США святкують 4 липня.