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01 Липень 2017, Київ 21:55
Фотогалереї

Фоторепортаж: Джаз та барбекю в Американському домі. Кияни святкували День незалежності США

Святкування Дня незалежності – одне із найпопулярніших американських свят.
Цього року Американський дім у Києві організував свято 1 липня, у вихідний день для містян. Джаз, лінійні танці, жива музика, інтерактивна зона фото з костюмами, іграми на відкритому повітрі, призи і традиційне американське барбекю – усе це чекало на гостей вечірки. Участь у заході була безкоштовною, за умови надання паспорту або водійських прав особи.

Традиційно День незалежності США святкують 4 липня.
Конкурс стрибків у мішках. Кажуть, там ще й &laquo;американського&raquo; гопака танцювали
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Конкурс стрибків у мішках. Кажуть, там ще й «американського» гопака танцювали

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Довгі черги рухалися доволі швидко
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Довгі черги рухалися доволі швидко

Святкували разом і малі, і дорослі, і старші люди &ndash; усі насолоджувалися атмосферою &laquo;свободи&raquo;
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Святкували разом і малі, і дорослі, і старші люди – усі насолоджувалися атмосферою «свободи»

Поп-корн, хот-доги, рок-н-рол &ndash; так описують атмосферу свята відвідувачі вечірки
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Поп-корн, хот-доги, рок-н-рол – так описують атмосферу свята відвідувачі вечірки

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