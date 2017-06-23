Сенатор Джон Маккейн пригрозив блокувати кандидатуру Патріка Шанагана, висунуту президентом Трампом на посаду заступника міністра оборони, після того, як був незадоволений відповідями Шанагана на те, як США повинні реагувати на російську агресію. Патрік Шанаган до цього був одним з директорів американської оборонної корпорації-гіганта Boeing. Слухання почалося дуже ввічливо, проте швидко загострилося, коли сенатор Маккейн запитав Шанагана про його письмові відповіді на попередні запитання, котрі стосувалися політики щодо України. (Відео C-SPAN)