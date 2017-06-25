Порошенко очікує рішення США про надання Україні оборонної зброї до кінця жовтня

Президент України Петро Порошенко анонсує протягом двох-трьох місяців візит в Україну міністра оборони США Джеймса Меттіса і очікує підписання низки оборонних угод між Україною й США.

В інтерв’ю українським телеканалам Порошенко також заявив, що під час його зустрічей у Вашингтоні було підтверджено, що питання щодо постачання Україні оборонної зброї спробують вирішити до кінця бюджетного року, який триває до жовтня.

Раніше український президент анонсував «найближчим часом» візити в Україну кількох ключових членів нової адміністрації президента США. Порошенко очікує, що «будуть підписані дуже важливі угоди, в тому числі і угоди по оборонному співробітництву, включаючи угоду про оборонні закупівлі та угоду про військово-технічну співпрацю».

Президент України з 19 червня по 21 червня перебував у США з робочим візитом.

Відповідно до Будапештського меморандуму, США є одним з гарантів безпеки і сувернітету України. В березні 2014 року Росія анексувала український Крим, а в квітні на частині Донбасу почався збройний конфлікт, який триває досі. Україна і Захід звинувачують Москву у підтримці бойовиків на Донбасі. Росія звинувачення ці відкидає.