Порошенко: у липні в Україну прибуде держсекретар США Тіллерсон

Президент України Петро Порошенко заявляє, що у липні з візитом в Україну прибуде державний секретар США Рекс Тіллерсон і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Ми чекаємо вже в липні візит Державного секретаря США Рекса Тіллерсона у Київ, де також будуть продовжені наші напрацювання у Вашингтоні. Ми чекаємо візит Генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша, ми чекаємо візит Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який також відбудеться в липні», – сказав він в інтерв’ю українським телеканалам.

Порошенко також нагадав, що у липні в Києві відбудеться саміт «Україна-ЄС» за участі керівництва Євросоюзу.

«У липні процедуру ратифікації (Угоди про асоціацію Україна-ЄС - ред.) буде вже завершено. Не залишилось вже жодних політичних рішень. І на саміті «Україна-ЄС», який відбудеться в липні, ми будемо святкувати завершення ратифікації і з 1 вересня ця надзвичайно важлива стратегічна Угода з ЄС вступить в дію», – переконаний президент України.

Саміт Україна-ЄС запланований на 13 липня.

Під час візиту до США цього тижня Порошенко зустрівся з Тіллерсоном. Як повідомили в Адміністрації президента України, серед іншого, обговорювалися «шляхи надання оборонної зброї для України».

У квітні Тіллерсон відвідав з офіційним візитом Росію.