Чорновіл: колись вже твердо сказали: «Путіна загнали в стійло переговорів»

Тема відновлення переговорів у «нормандського форматі» дедалі частіше з’являється у публікаціях останніх днів. У четвер президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що зустріч у такому форматі відбудеться вже найближчими днями, таку зустріч підтвердив цього ж дня і президент України. А раніше цього тижня Петро Порошенко говорив у Вашингтоні, що Київ не вважає необхідним змінювати «нормандський формат» переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Чому саме зараз активізувались розмови про «нормандський формат»? Чи пов’язано це з візитом президента України Петра Порошенка до Вашингтона і з його зустрічами у Білому домі з очільниками США? Про це Радіо Свобода запитало політичного експерта-міжнародника Тараса Чорновола.

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Підтверджено позицію США, що вони підтримують територіальну цілісність України і підтримують Мінські домовленості

– Власне кажучи, це пов’язано з кількома подіями. Одна з них – це поїздка до Вашингтона, де було підтверджено також позицію США, що вони підтримують територіальну цілісність України і підтримують Мінські домовленості і – відповідно – той же ж самий «нормандський формат». І плюс те, що не треба зайвий раз доводити, що США навряд чи готові би були включатися в той формат безпосередньо, але готові десь допомагати, впливати ззовні. І тому мова про зміну формату – як то «будапештський» чи «женевський» – на сьогоднішній день просто не йде. Мова йде про збереження цього формату – в Америці це було в черговий раз підтверджено, а це достатньо серйозний сигнал.

Момент другий: зараз готується візит, він відбудеться буквально за лічені дні – переговори Порошенка з Макроном.

Путін демонструє небажання мати якесь відновлення «нормандського формату» і знову проводити певні зустрічі, але він (Макрон) нахраписто на цьому наполягає

Це має бути серйозна розмова, виникли хороші точки дотику, і Макрон теж у цій ситуації має достатньо багато пасіонарності, і йому хочеться теж продемонструвати, що у структурі, участь в якій він успадкував від Олланда, він може показати певний результат. Він перейнявся тією проблемою, він про неї розмовляв з Путіним, він отримав від Путіна дуже таку слизьку відповідь, де Путін демонструє небажання мати якесь відновлення «нормандського формату» і знову проводити певні зустрічі, але він (Макрон) нахраписто на цьому наполягає.

Тому заява сьогоднішня Макрона – є десь на упередження до розмови, яка відбудеться з Порошенком, певний такий крок, зустріч така – демонстрація відкритості, плюс фактор G-20, який відбудеться у Гамбурзі буквально за пару тижнів, і там Путіну теж із кількох сторін збираються вчиняти фактор певного такого тиску у вимозі відновити нормальні переговори в «нормандському форматі» і здійснення пунктів мінського плану.

– Ця зустріч між Емманюелем Макроном і Петром Порошенком відбудеться 26 червня в Парижі – це Порошенко підтвердив. Зустріч у Гамбурзі – 7–8 липня. Раніше президент України наголошував, що важливо, що він зустрінеться з Дональдом Трампом перед тим, як Трамп зустрінеться з Путіним. І ось тепер він зустрінеться з Макроном раніше, ніж відбудеться саміт у Гамбурзі. Наскільки ця черговість, на Вашу думку, важлива?

Американський президент був далекий від багатьох політичних і зовнішньополітичних питань, і Порошенко багато речей змусив вкладати десь йому в голову напередодні зустрічі з Путіним

– З американським президентом ця черговість відіграла дуже чітку роль, бо там дійсно американський президент був далекий від багатьох політичних і зовнішньополітичних питань, і Порошенко багато речей змусив вкладати десь йому в голову напередодні зустрічі з Путіним, додавати певну аргументацію, і це є корисно, це потрібно було.

Макрон зустрічався з Путіним і досить чітко продемонстрував своє відторгнення багатьом пунктам політики і поведінки Путіна

Макрон більш вмілий політик у міжнародних питаннях (ніж Трамп – ред.), він у таких речах добре орієнтується, він має заряд певний своєї пасіонарності, крім того, він зустрічався з Путіним і досить чітко продемонстрував своє відторгнення багатьох пунктів політики і поведінки Путіна. Тому в даному випадку ця зустріч – десь є налагодженням більш тісних відносин між двома країнами, створенням безпосередніх відносин і контактів між двома президентами, а «нормандський формат» – як вища міра співпраці, в якій Франція хоче відігравати теж достатньо серйозну роль, щоб не тільки Німеччина була основним таким лідером. Цей формат буде мати для Макрона певну таку індивідуальну, амбітну роль, відповідне значення.

Тому ось тут весь цей порядок відіграє певну роль. Хоча для самих наслідків і кінцевих результатів можна додати ще одну зустріч: короткий візит Трампа до Варшави, який планується на 5 липня, і його переговори з Анджеєм Дудою, де теж, хоча Польща й не є учасником «нормандського формату», але там теж буде серйозно обговорюватися питання подій на сході України, яке має відіграти свою роль у ставленні до Росії і подальших переговорів Трамп-Путін.

– Отже, очікування від цих зустрічей у «нормандському форматі» і від візиту Трампа до Варшави – позитивні?

Колись дуже твердо сказали в адміністрації Барака Обами, що Путіна «загнали в стійло переговорів»

– Очікування доволі позитивні, для них є хороші перспективи, вся проблема в тому, що поки що ми працюємо на рівні двосторонніх контактів, ми не можемо вийти ніяк на «нормандський формат» на найвищому рівні з тієї причини, що це блокує Росія.

Колись дуже твердо сказали в адміністрації Барака Обами, коли Обама поговорив на саміті такому ж G-20 в Пекіні з Путіним, про те, що Путіна «загнали в стійло переговорів». Тобто його повернули до необхідності вступити в переговори в «нормандському форматі».

– Ви очікуєте, що таке саме відбудеться і зараз, що «в стійло переговорів його заженуть», висловлюючись таким формулюванням?

Путін поки що уникає відповіді щодо готовності взяти участь у засіданні «нормандського формату». В Європі вже більше не діють його запевнення, що Росія ніби ні при чому, все вже стало занадто відверто

– Я на це надіюся. Путін поки що уникає прямої відповіді щодо готовності взяти участь у прямому засіданні «нормандського формату». Тому що, власне кажучи, в Європі вже більше не діють його запевнення, що Росія ніби ні при чому, все вже стало занадто відверто і явно, і крім того, в самого Путіна зараз є певна невизначеність, зокрема, у відносинах із Трампом. Тому він дуже не хоче сідати за стіл переговорів у «нормандському форматі» до розмови з Трампом. А Макрон, розуміючи значення саме цього моменту, психологічно на цьому так наполягає.

Я все-таки думаю, що Путіну вдасться не допустити зустрічі повноцінної в «нормандському форматі» до G-20, хоча все ще може бути.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.