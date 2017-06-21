Порошенко: найближчим часом Україну відвідають представники адміністрації президента США

Президент України Петро Порошенко заявляє, що найближчим часом Україну відвідають декілька ключових членів нової адміністрації президента США.

«Було домовлено про те, що найближчим часом Україну відвідають декілька ключових членів нової адміністрації президента США, і будуть підписані дуже важливі угоди, в тому числі і угоди по оборонному співробітництву, включаючи угоду про оборонні закупівлі та угоду про військово-технічну співпрацю»,– сказав він сьогодні у Вашингтоні.

Президент України з 19 червня перебуває у США з робочим візитом.

20 червня президент України, серед іншого, з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майком Пенсом, а також із міністром оборони Джеймзом Маттісом. На останній із цих зустрічей американський міністр запевнив, що США й далі віддані праву України захищати свою суверенну територію, повідомила речниця Пентагону Дейна Вайт.