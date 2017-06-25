Порошенко: у серпні Україну відвідає міністр енергетики США Перрі

Президент України Петро Порошенко заявив, що у серпні Україну відвідає міністр енергетики США Рік Перрі.

«У серпні відбудеться візит в Україну міністра Перрі (міністр енергетики США Рік Перрі – ред.). Буде обговорюватися і участь американських компаній у приватизації енергетичних компаній», – сказав президент України в інтерв'ю українським телеканалам.

Крім того, за словами Порошенка, також під час його візиту до США сторони домовилися про постачання вугілля в Україну.

«Для забезпечення прозорості енергетичного ринку ми домовилисяпро те, що американське вугілля з Пенсильванії за конкурентними цінами.. ми будемо мати гарантоване постачання щонайменше двох мільйонів і тонн вугілля, зараз мають лише укладатися угоди з енергетичної безпеки», – додав він.

З 19 червня по 21 червня Порошенко перебував з робочим візитом у США.

Ппрезидент України, серед іншого, з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майком Пенсом, а також із міністром енергетики США Ріком Перрі і міністром оборони Джеймзом Маттісом. На останній із цих зустрічей американський міністр запевнив, що США й далі віддані праву України захищати свою суверенну територію, повідомила речниця Пентагону Дейна Вайт.