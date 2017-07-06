Президент США підтвердив принцип колективної оборони в НАТО

Президент США Дональд Трамп у перебігу візиту до Польщі знову підтвердив свою відданість принципові колективної оборони в НАТО.

Виступаючи зі значною зовнішньополітичною промовою на площі в центрі Варшави, яку транслювали телеканали Польщі й багатьох інших країн, він заявив, що США неодноразово «не лише словами, а й справами засвідчували, що підтримують статтю 5». Ця стаття Вашингтонського договору про створення НАТО визначає напад на одного члена як напад на всіх.

Після занепокоєнь серед союзників щодо ставлення Трампа до цього зобов’язання він уже раз заявляв на початку червня про «абсолютну відданість» дотриманню цього принципу. Тоді він не відповів на пряме запитання, чи будуть США захищати союзників у НАТО в разі нападу на них Росії.

У травні президент США, виступаючи на зустрічі НАТО в Бельгії, цілком уникнув згадок про статтю 5, що викликало стривоженість у всьому Північноатлантичному союзі. В Білому домі США потім пояснювали, що підтримка Трампа принципові колективної оборони самозрозуміла, навіть якщо він не згадував про це. Але журналісти стверджували, що фраза про чітку підтримку цього принципу була в підготованому для Трампа тексті виступу, та він сам викинув її.

Відтоді дипломати і військові командувачі США вже висловлювалися на підтримку статті 5, але сумніви щодо відданості США принципові колективної оборони НАТО залишалися.

Раніше Дональд Трамп багато разів різко критикував те, що значна частина країн-членів НАТО в часи «перезавантаження» відносин із Росією зменшила свої оборонні витрати до рівнів нижче від 2 відсотків від ВВП, як то передбачають їхні зобов’язання перед НАТО. У його висловлюваннях тоді були натяки на те, що США не будуть виконувати свої союзницькі зобов’язання за статтею 5 у разі необхідності стосовно тих держав-членів, які замало витрачають на оборону.

У другій половині дня в четвер президент США після коротких відвідин Польщі прибув до Німеччини, де у п’ятницю й суботу він візьме участь у саміті «Групи двадцяти» в Гамбурзі.