Порошенко і Дуда зустрічаються в Харкові «віч-на-віч»

Президент України Петро Порошенко зустрічається зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою в Харкові. Переговори відбуваються у форматі «віч-на-віч», повідомляє прес-служба українського голови держави.

Після цього, за повідомленням, відбудуться також українсько-польські переговори у розширеному складі.

Голови двох держав також зустрінуться з представниками ЗМІ.

Раніше сьогодні президенти вшанували пам’ять жертв тоталітарного режиму, вони поклали квіти до Меморіалу жертв тоталітарного режиму в селищі П’ятихатки на Харківщині.

Останнім часом, після повернення до влади в Польщі націоналістичної партії «Право і справедливість» відносини між Польщею і Україною погіршилися через різне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Такі розбіжності призвели до знищення низки українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні, а також інших інцидентів.

Попри напружені двосторонні відносини, Польща в зовнішній політиці далі підтримує Україну. Офіційний Київ завив, що зацікавлений у зміцненні стратегічного партнерства з Варшавою та виступає проти ескалації напруженості.