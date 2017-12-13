«Добре, що ця зустріч відбудеться»: польські експерти про візит президента Польщі до України

Варшава – У середу президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Зустріч відбудеться в Харкові, куди голова польської держави прибуває, щоб поспілкуватися зі спостерігачами спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також вшанувати вшанує пам'ять убитих НКВС польських солдатів, перепохованих на цвинтарі жертв тоталітаризму в Харкові. Як повідомили в Адміністрації Президента України, основною темою переговорів з президентом Польщі стануть стратегічні питання двостороннього політичного співробітництва, а також посилення взаємодії у сфері безпеки та оборони. Радіо Свобода запитало польських експертів про їхні очікування щодо візиту Анджея Дуди в Україну в світлі погіршення відносин країн-сусідів.

Лукаш Венерський, аналітик з Інституту публічних справ, не має великих очікувань щодо візиту Анджея Дуди в Україну й не сподівається їхнього раптового покращення після зустрічі двох президентів у Харкові. Проте він зазначає, що в ситуації ускладнення польсько-українських відносин кожна спроба їхнього порятунку надзвичайно важлива.

Візит дуже потрібний, щоб проговорити складні питання і спробувати почати розплутувати цей гордіїв вузол дипломатичним шляхом

«Попри все цей візит дуже потрібний для того, щоб проговорити складні питання і спробувати почати розплутувати цей гордіїв вузол дипломатичним шляхом», – розмірковує аналітик.

Венерський звертає увагу на те, що в переддень візиту польського президента в Україну польські ЗМІ про це фактично не говорили. Аналітик пояснює таку ситуацію тим, що увага поляків поглинута внутрішніми політичними подіями, передусім призначенням нового прем’єр-міністра Матеуша Моравецького та його першими виступами на цій посаді. Втім, експерт вважає, що польські політики, які підтримують помірковані погляди президента Дуди щодо відносин із України, прислухатимуться до заяв, які прозвучать у Харкові.

Хоч я не пов’язую особливих сподівань із цим візитом, та можливо після нього з’являться якісь дипломатичні канали, які можна буде використати згодом

«Хоч я не пов’язую особливих сподівань із цим візитом, та можливо після нього з’являться якісь дипломатичні канали, які можна буде використати згодом, за умови якщо відбудуться зміни в польському МЗС», – розмірковує Венерський.

За словами аналітика, для того, аби надати польсько-українським відносинам нового імпульсу, обидві сторони мусили б зробити якісь переконливі жести, наприклад відправити у відставку посадовців, які викликають роздратування сусідів. «Але поки що цього не буде. Якщо президент Порошенко має в українській державі сильну позицію, то Дуда у польській значно слабшу. Він, наприклад, не зможе вплинути на те, хто очолюватиме міністерство закордонних справ», – твердить аналітик.

Добре, що зустріч відбудеться, бо якби не відбулася, то це була б поразка польсько-українських відносин. Але побоююся, що це буде зустріч з минулим, без великого майбутнього

Венерський додає: «Добре, що ця зустріч відбудеться, бо якби не відбулася, то це була б поразка польсько-українських відносин. Але назагал я побоююся, що це буде зустріч з минулим, без великого майбутнього».

Даріуш Матерняк, головний редактор польсько-українського порталу PolUkr.net, зазначає, що криза у двосторонніх відносинах Польщі та України стала фактом. За його словами, непродумані виступи представників польської влади не сприяють її вирішенню. Приклад такого виступу – нещодавні заяви Яна Париса, керівника політичного кабінету міністра закордонних справ Польщі. Високопоставлений чиновник говорив, що Польща може існувати без вільної та незалежної України. Аналітик переконаний: «За теперішньої ситуації сигнал про необхідність покращення відносин повинен вийти з найвищого, президентського рівня влади».

Не варто сподіватися, що зустріч президентів принципово змінить теперішній стан речей, але навіть заяви про необхідність діалогу – це жести, які не можна недооцінювати

Матерняк сподівається, що зустріч Анджея Дуди та Петра Порошенка в Харкові покаже прагнення двох сторін до діаологу, зокрема на найбільш дражливі теми. Водночас він наголошує: «Не варто сподіватися, що зустріч президентів принципово змінить теперішній стан речей, але за такої ситуації, як тепер, навіть заяви про необхідність діалогу – це жести, які не можна недооцінювати».

На думку Матерняка, аби зустріч президентів принесла якісь реальні результати, після неї мусять відбутися консультації на рівні міністерств, а також спеціалізовані форуми експертів. «Важлива також роль ЗМІ та ретельної передачі інформації на тему двосторонніх відносин, бо в цій сфері, як показує досвід останніх днів, надто багато помилок», – сказав Матерняк.

Прориву у відносинах не буде, бо його треба довго готувати – Лельонек

Адам Лельонек, керівник Центру аналізу пропаганди та дезінформації, не поділяє поглядів тих оглядачів, які ставляться до офіційного візиту президента Польщі в Україну як до шансу на прорив у двосторонніх відносинах. Експерт пояснює свій скептицизм тим, що прориви відбуваються не в світлі камер, а в кулуарах.

«Такі візити, насамперед, є похідною від нинішнього стану справ, особливо неофіційних розмов і важкої, повсякденної роботи, засобів масової інформації та громадського інтересу до адміністративної діяльності та спілкування на різних рівнях. Вони, у свою чергу, є похідною політичної волі. Таким повинне бути справжнє стратегічне партнерство. Цього бракує в Польщі і майже не має в Україні», – розмірковує Лельонек.

У Польщі маємо іншу політичну систему, і роль президента відрізняється від ролі президента в Україні. Крім цього, у Варшаві змінився прем’єр і тепер тривають важкі переговори щодо остаточного складу нового уряду. Обидві сторони роблять багато помилок у комунікації та стратегії

За словами експерта, протягом багатьох років як польські, так і українські політики ігнорували зміст на користь «форми», тобто символічних жестів, за якими не йшли конкретні дії.

«У Польщі ми маємо іншу політичну систему, і роль президента відрізняється від ролі президента в Україні. Крім цього, у Варшаві змінився прем’єр-міністр і тепер тривають важкі переговори щодо остаточного складу нового уряду. Тому годі очікувати великих змін в такий момент. Обидві сторони роблять багато помилок у комунікації та стратегії», – говорить Лельонек.

Експерт твердить, що на сьогодні польське та українське суспільства мають поверхове уявлення одне про одного, тому їм легко ззовні накидати чужу думки та впливати на їхні емоції. А на додаток різні політики й активісти з обох боків кордону використовують польсько-українські відносини інструментально. «Щоб очікувати досягнень, слід почати з «роботи в корені». Чим більше ми хочемо очікувати від партнера, тим більше ми повинні віддати», – підсумовує експерт.