Клімкін на слова нового прем’єра Польщі заявив, що українці рятують польську економіку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи заяви нового прем’єр-міністра Польщі про «українських біженців», сказав, що не Польща рятує українців, а українці рятують польську економіку.

«Ми (українці – ред.) реально рятуємо польську економіку, бо українці там працюють. Я знаю випадки, коли українцям пропонують більшу зарплатню, бо вони більш гнучкі, дуже сфокусовані на тому, що роблять», – сказав Клімкін в ефірі телеканалу «112 Україна».

За оцінками МЗС України, сказав він, нині в Польщі перебуває майже 1 мільйон українців.

«Так хто кого рятує? В даному сенсі ми рятуємо польську економіку», – сказав міністр.

«Але з нашими польськими друзями ми завжди будемо розмовляти як з друзями з усіх питань, включаючи питання нашої історичної пам’яті», – додав Павло Клімкін, коментуючи слова Матеуша Моравецького.

8 грудня щойно затверджений на посаду нового прем’єр-міністра Польщі Матеуш Моравецький відразу зробив кілька заяв про своє ставлення до України і українців, виступивши з інтерв’ю двом польським релігійним католицьким засобам інформації, телебаченню Trwam і радіостанції Radio Maryja.

Серед іншого, коментуючи те, що Європейська комісія подала на Польщу скаргу до Суду ЄС через відмову виконати вимогу до країн-членів Євросоюзу приймати біженців за визначеними квотами, Моравецький заявив, що справа прийняття біженців – це прерогатива самої країни. «Ми також беремо до уваги, що ми прийняли дуже багато біженців із України, бо ж там точиться війна. Європейський союз ніби не помічає цього… Ми, через прийняття українських біженців, допомагаємо розвантажити напруженість на східному фланзі Європейського союзу. Цього, на жаль, не помічають», – сказав він.

Моравецький також звернувся до теми «історичної правди» у відносинах із Україною, яку активно використовували й інші польські політики останнім часом. «Ми, напевно ж, не відступимо від історичної правди. Вважаю, що майбутні відносини з Україною можна будувати тільки на правді», – заявив він.

Майбутній прем’єр також повторював польські тези про «геноцид поляків із боку українців». «Великий і жорстокий злочин, що стався там, не можна виправдати», – заявив він, маючи на увазі так звану Волинську трагедію.

Матеуш Моравецький, дотепер віце-прем’єр-міністр, міністр розвитку і міністр фінансів, має два тижні, щоб сформувати і подати на затвердження склад свого нового уряду. Наразі в Польщі продовжує виконувати обов’язки дотеперішній уряд під керівництвом Беати Шидло, яка подала у відставку з посади прем’єра зі всім своїм кабінетом.

Останнім часом, після повернення до влади в Польщі націоналістичної право-популістської партії «Право і справедливість» 2015 року, відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння, в першу чергу так званої Волинської трагедії (в польській версії «Волинської різанини») – масових взаємних етнічних чисток українського і польського населення на Волині з її тодішнім етнічно мішаним населенням 1943–44 років, яку в Польщі розглядають тільки як «геноцид» волинських поляків. Таке протистояння і розпалювання пристрастей навколо нього призвели до знищення кількох українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні, а також інших інцидентів, зокрема, з дипломатичними місіями двох країн, що далі загострило ситуацію.

Попри такі напружені двосторонні відносини, Польща в зовнішній політиці наразі далі підтримує Україну.