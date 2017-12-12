Моравецький зробив антиукраїнську заяву, щоб отримати підтримку Качинського – Чорновіл

Візит в Україну президента Польщі Анджея Дуди не призведе до кардинальних змін в українсько-польських відносинах, вважає політичний аналітик Ігор Тишкевич. З іншого боку, заяви окремих польських політиків щодо спільного минулого двох країн не варто сприймати як сигнал, що Польща більше не союзник України, погоджуються фахівці. Хоча, як зазначає політичний експерт Тарас Чорновіл, Києву варто шукати партнерів і в інших європейських столицях, окрім Варшави.

Політичний аналітик Ігор Тишкевич переконаний, що поки що розбіжності в поглядах на історію не є критичними для українсько-польських відносин, більш того – такі розбіжності цілком природні, враховуючи політичний контекст.

Коли в Україні до влади приходять праві, ми теж згадуємо історію ледь не до мами Аскольда

«В Польщі приходять до влади праві. Коли в Україні до влади приходять праві, ми теж згадуємо, скажімо, історію ледь не до мами Аскольда. Тому це цілком нормальна ситуація», – зауважив він в ефірі «Ранкової Свободи».

Більш того, на думку Тишкевича, Україна несе частину відповідальності за ескалацію напруги.

«Вихід в публічну сферу почався з того, коли після націоналістичного маршу Україна заборонила в’їзд на свою територію меру Перемишля, члену «ПіС» (правляча партія Польщі «Право і справедливість» – ред.), як би там не було. Далі вже закрутились взаємні кроки», – згадує аналітик.

Політичний експерт Євген Магда прогнозує, що Анджей Дуда під час свого візиту до України говоритиме із президентом України не стільки про взаємини двох країн, скільки про безпекові питання, адже Польща з наступного року стане непостійним членом Ради безпеки ООН. В цьому контексті експерт згадує про можливу роль Росії у польсько-українській історичній дискусії.

Плюндрування пам’ятників в Биківні, в Гуті Пеняцькій – це все елементи гібридної війни

«Минулого року був обстріл генерального консульства в Луцьку, на Волині, надзвичайно чутливому для Польщі регіоні, і того ж дня такі «опереткові», я б сказав, представники польських організацій одразу почали блокувати трасу у Львівській області. Тобто є елементи гібридної війни. І плюндрування пам’ятників у Биківні, в Гуті Пеняцькій – це все елементи гібридної війни», – переконаний Магда. Від Києва та Варшави, на його думку, ситуація вимагає спільно розробляти інструменти протидії таким загрозам.

Ігор Тишкевич не очікує кардинальних рішень від зустрічі Дуди та Порошенка. Натомість він сподівається на поступ в обговоренні можливостей врегулювання кризи на Донбасі.

«Я очікую розмов про яку-небудь інтенсифікацію економічних контактів, тому що, як би там не було, заробітчани в Польщі – це добре, спільні підприємства на території України – це краще. І, звісно, очікую встановлення якоїсь системи контактів між собою тих же кіл, які захищають національну пам’ять, як з українського, так і з польського боку. При цьому, наскільки я розумію, і тій і іншій стороні найбільш неприйнятних для партнера осіб доведеться з цього кола прибирати», – каже Тишкевич.

Історик Олександр Зінченко також вважає, що візит польського президента до України навряд чи радикально щось змінить у відносинах України та Польщі.

В Польщі відбувся досить складний консервативний розворот

«Не йдеться про те, захотів Дуда – і ми стали друзями, захотів Дуда – і ми стали ворогами. Йдеться про те, що в Польщі відбувся досить складний консервативний розворот, змінилося польське суспільство, принаймні, та частина, яка сьогодні формує політичний порядок денний цієї країни».

Зінченко звертає увагу на те, що Польща останнім часом має напружені стосунки з усіма сусідами, за винятком хіба що Чехії та Словаччини. Він прогнозує, що подібне становище зберігатиметься протягом не менш як шести-семи років.

Із цим погоджується політичний експерт Тарас Чорновіл. На його думку, Дуда може лише дещо пом’якшити тональність суперечок. Чорновіл також стверджує, що реальна влада в Польщі належить не президенту, а лідеру партії «Право і справедливість» Ярославу Качинському.

«Антикомуніст Качинський перейняв повністю комуністичну практику і сьогодні він управляє Польщею, до нього на кастинг бігають міністри. Новий прем’єр (Матеуш Моравецький – ред.) зробив антиукраїнську заяву, брудну й некрасиву, не через те, що він антиукраїнець – він дуже конструктивна, спокійна людина, але йому треба було зробити цю заяву, бо інакше він не мав би підтримки в «генерального секретаря», – пояснює Чорновіл.

Хоча експерт все ще вважає Польщу послідовним союзником України, він все ж вважає, що Києву час орієнтуватись і на інших партнерів, і не на шість-сім років, як вважає Олександр Зінченко, а на більш тривалий час.

Непостійність польських політиків штовхає до того, щоб ми шукали пряміші відносини з Німеччиною і Францію, новим адвокатом України сьогодні є Литва

«Я думаю, що ця непостійність польських політиків, вона, мабуть, і Україну штовхає до того, щоб ми шукали пряміші відносини з Німеччиною і Францію, що й робимо, і новим адвокатом України сьогодні для нас є Литва. Тому, мені здається, треба просто визнати нову реальність, а далі бути спокійними. Ми маємо зберігати свою гідність, не маємо йти поступки, коли від нас вимагають пасувати, тому що кожна наступна поступка тільки погіршує ситуацію», – вважає Тарас Чорновіл.

Євген Магда доповнює до цього, що в України та Польщі все ще є спільні сфери інтересу, на яких варто концентруватись.

«Маємо шукати ті точки дотику, які існують між Україною та Польщею. Їх достатньо багато: і співпраця у військово-технічній сфері, і польсько-українсько-литовська бригада, і запозичення польського досвіду в місцевому самоврядуванні, і власне наші заробітчани в Польщі теж мають стати елементом української м’якої сили», – переконаний він.

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