Дуда прибув до України та вшанував у Биківні пам’ять убитих поляків

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України та вшанував у Биківні на Київщині пам’ять убитих поляків.

«Правда і пам’ять мусять тривати. Сьогодні на Польському воєнному цвинтарі в Биківні вшановую пам’ять замордованих 80 років тому НКВС 3435 польських в’язнів з українського Катинського списку, які загинули за вільну та суверенну Польщу», – написав Дуда у твітері.

Правда і пам'ять мусять тривати. Сьогодні на Польському воєнному цвинтарі в Биківні вшановую пам'ять замордованих 80 років тому НКВС 3435 польських в’язнів з українського Катинського списку, які загинули за вільну та суверенну Польщу.#ZbrodniaKatyńska. pic.twitter.com/3hXBHsaf37

Дуда перебуватиме з офіційним візитом в Україні до 13 жовтня.

Упродовж 1937-1941 років у Биківнянський ліс на Київщині привозили тіла розстріляних у київських в’язницях НКВС для таємного поховання у Биківнянському лісі. За різними оцінками, тут поховані від 20 до понад 100 тисяч осіб, закатованих під час допитів або ж розстріляних переважно в позасудовому порядку органами НКВС у Києві.