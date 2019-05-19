«На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил» – фоторепортаж із Биківнянського лісу

В Україні 19 травня вшановують пам’ять жертв політичних репресій. У Биківні під Києвом з цієї нагоди відбуваються загальнодержавні жалобні заходи. ​Биківнянський ліс на Київщині – найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Там лежать письменники Михайль Семенко, Майк Йогансен, Вероніка Черняхівська, художники Михайло Бойчук, Микола Касперович, академіки Федір Козубовський, Петро Супруненко, митрополит УАПЦ Василь Липківський та десятки тисяч інших жертв сталінського «Великого терору» 1937–1938 років. За даними Українського інституту національної пам’яті, в період Великого терору на території УРСР були засуджені майже 200 тисяч людей, значна частина з яких – до розстрілів.

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