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19 травня 2019, Київ 22:41
Фотогалереї

«На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил» – фоторепортаж із Биківнянського лісу

В Україні 19 травня вшановують пам’ять жертв політичних репресій. У Биківні під Києвом з цієї нагоди відбуваються загальнодержавні жалобні заходи. ​Биківнянський ліс на Київщині – найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Там лежать письменники Михайль Семенко, Майк Йогансен, Вероніка Черняхівська, художники Михайло Бойчук, Микола Касперович, академіки Федір Козубовський, Петро Супруненко, митрополит УАПЦ Василь Липківський та десятки тисяч інших жертв сталінського «Великого терору» 1937–1938 років. За даними Українського інституту національної пам’яті, в період Великого терору на території УРСР були засуджені майже 200 тисяч людей, значна частина з яких – до розстрілів.
Український &laquo;шлях на Голгофу&raquo;
1 Український «шлях на Голгофу»
Упродовж 1937-1941 років вантажівки майже щоночі привозили тіла розстріляних у київських в&rsquo;язницях НКВС для таємного поховання у Биківнянському лісі. У заздалегідь підготовлені ями скидали навалом тіла жертв, які присипались вапном та засипались ґрунтом. Останній спочинок тут знайшли, за різними оцінками, від 20 до понад 100 тисяч осіб, закатованих під час допитів або ж розстріляних переважно в позасудовому порядку органами НКВС у Києві
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Упродовж 1937-1941 років вантажівки майже щоночі привозили тіла розстріляних у київських в’язницях НКВС для таємного поховання у Биківнянському лісі. У заздалегідь підготовлені ями скидали навалом тіла жертв, які присипались вапном та засипались ґрунтом. Останній спочинок тут знайшли, за різними оцінками, від 20 до понад 100 тисяч осіб, закатованих під час допитів або ж розстріляних переважно в позасудовому порядку органами НКВС у Києві
Меморіальні таблички пам&rsquo;яті розстріляних поляків у Биківнянському лісі
3 Меморіальні таблички пам’яті розстріляних поляків у Биківнянському лісі
Особлива трійка НКВС &ndash; орган позасудового винесення вироків в СРСР, що існував в 1937&ndash;1938 роках під час Великого терору. Трійки формувалися зазвичай на рівні області. Складалися з начальника підрозділу НКВС, секретаря обкому партії і прокурора. Зазвичай вирок виносили за декілька хвилин, в більшості випадків це був розстріл
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Особлива трійка НКВС – орган позасудового винесення вироків в СРСР, що існував в 1937–1938 роках під час Великого терору. Трійки формувалися зазвичай на рівні області. Складалися з начальника підрозділу НКВС, секретаря обкому партії і прокурора. Зазвичай вирок виносили за декілька хвилин, в більшості випадків це був розстріл
Люди читають імена убитих під час сталінського терору
5 Люди читають імена убитих під час сталінського терору
Квітка пам&#39;яті. Ніколи знову!
6 Квітка пам'яті. Ніколи знову!
Покладання квітів до меморіалу жертв тоталітаризму&nbsp;
7 Покладання квітів до меморіалу жертв тоталітаризму 
Воїн віддає честь пам&#39;яті жертв сталінського терору
8 Воїн віддає честь пам'яті жертв сталінського терору
Вшанування дня пам&rsquo;яті жертв політичних репресій в Україні, згідно з указом президента України від 21 травня 2007 року, відбувається щороку у третю неділю травня. На фото президент України Петро Порошенко з дружиною вшановують пам&rsquo;ять жертв &laquo;Великого терору&raquo;
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Вшанування дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні, згідно з указом президента України від 21 травня 2007 року, відбувається щороку у третю неділю травня. На фото президент України Петро Порошенко з дружиною вшановують пам’ять жертв «Великого терору»
Учасники жалобної церемонії
10 Учасники жалобної церемонії
Біля польського військового цвинтаря. Тут спочивають близько 2 тисяч поляків, розстріляних 1940 року загонами НКВС за наказом Сталіна. Меморіал у Биківні &ndash; це четвертий &laquo;катинський цвинтар&raquo;, після кладовищ у Катинському лісі, Мєдному (Росія) та Харкові-П&rsquo;ятихатках. Весною 1940 року жертвами НКВС загалом стали понад 22 тисячі польських полонених, захоплених у неволю після наступу СРСР на Польщу. Ця трагедія ввійшла до історії як Катинський злочин
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Біля польського військового цвинтаря. Тут спочивають близько 2 тисяч поляків, розстріляних 1940 року загонами НКВС за наказом Сталіна. Меморіал у Биківні – це четвертий «катинський цвинтар», після кладовищ у Катинському лісі, Мєдному (Росія) та Харкові-П’ятихатках. Весною 1940 року жертвами НКВС загалом стали понад 22 тисячі польських полонених, захоплених у неволю після наступу СРСР на Польщу. Ця трагедія ввійшла до історії як Катинський злочин
Прізвища польських військових, розстріляних НКВС 1940 року
12 Прізвища польських військових, розстріляних НКВС 1940 року
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Донька Регіна Євгенівна&nbsp; Яніцька. ЇЇ тато Євген Яніцький був засуджений по справі &laquo;польських шпигунів&raquo;
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Донька Регіна Євгенівна  Яніцька. ЇЇ тато Євген Яніцький був засуджений по справі «польських шпигунів»
Сім&rsquo;ї повідомили &nbsp;про &laquo;10 років без права переписки&raquo;, тільки в 1953&nbsp; році сімї повідомили що він був розстріляний.В Биковні також розстріляли 2 його братів
15 Сім’ї повідомили  про «10 років без права переписки», тільки в 1953  році сімї повідомили що він був розстріляний.В Биковні також розстріляли 2 його братів
Онука Ольга Піддубна-Сарнецька біля таблички з прізвищем її діда.Лише в 2014 році сімя дізналась де місце розстрілу і поховання&nbsp;
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Онука Ольга Піддубна-Сарнецька біля таблички з прізвищем її діда.Лише в 2014 році сімя дізналась де місце розстрілу і поховання 

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