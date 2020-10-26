Україна планує відкрити 2 нових КПВВ на Луганщині у листопаді – Резніков

Українська влада планує 10 листопада відкрити два нових контрольних пункту в’їзду-виїзду на лінії розмежування у Золотому та Щасті Луганської області. Про це розповів у інтерв’ю телеканалу «Україна 24» міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

«Я персонально за це відповідаю, за підготовку українською стороною на підконтрольній уряду території двох хабів, і я сподіваюся, що окупаційні режими з того боку також завершать свої інфраструктурні роботи», – заявив міністр.

За його словами, у межах ТКГ також було укладено попередню домовленість про нові локації для розмінування, а також визначено чотири локації, де може відбутися розведення військ.

У Луганській області поки діє лише один пункт пропуску – у Станиці Луганській. Він пішохідний. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій прогнозувало, що два КПВВ повноцінно запрацюють у Золотому та Щасті.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.