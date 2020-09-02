Засідання ТКГ у Мінську: в «ЛДНР» не надали інформації про утримуваних осіб для обміну

Представники угруповань «ДНР» і «ЛНР» не надали інформацію про стан і місце перебування запитуваних Україною осіб, утримуваних на окупованих територіях, тому питання обміну утримуваними особами під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 2 вересня залишилося заблокованим, повідомляє Офіс президента.

Засідання проходило у форматі відеоконференції.

«У межах робочої групи з гуманітарних питань українська сторона виконала всі необхідні процедури, надавши ОБСЄ інформацію про утримуваних осіб, яких запитує інша сторона в рамках взаємного звільнення. Україна вже понад місяць очікує на інформацію про стан та місце перебування запитуваних осіб, утримуваних на тимчасово окупованих територіях», – йдеться в повідомленні.

За даними ОП, координатор від ОБСЄ Тоні Фріш заявив про неприпустимість пов’язування процесу звільнення утримуваних осіб зі сторонніми питаннями. Він закликав усіх учасників завершити процес обміну списками на взаємне звільнення утримуваних осіб і зняв з розгляду інші питання через блокування переговорного процесу з політичних мотивів, йдеться в повідомленні.

Денис Казанський, представник окремих районів Луганської та Донецької областей України у складі української делегації, звернувся до інших учасників переговорів із закликом розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб.

Як повідомили в Офісі президента, Тристороння контактна група повністю погодила рамкове рішення про протимінну діяльність, яке стане основою для проведення робіт із гуманітарного розмінування в майбутньому. Були погоджені координати 19 пріоритетних ділянок розмінування.

20-а ділянка поблизу Золотого розміновуватиметься в межах проведення робіт з відкриття додаткового КПВВ у цьому районі, яке попередньо заплановано на листопад.

Крім того, в ТКГ були принципово погоджені чотири наступні ділянки розведення сил і засобів; поставлено завдання безпековій групі розробити детальний план та фіналізувати проєкт доповнення до Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил та засобів від 21 вересня 2016 року.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановане на 16 вересня.

На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв про підготовку нового обміну в форматі «100 на 100». Єрмак висловив тоді надію, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не назвав.

За його словами, президент України Володимир Зеленський в останній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар із окупованого Криму.

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.

У російському ув’язненні, за раніше озвученими даними уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, перебувало на той час від 113 до 115 громадян України. Крім того, за даними СБУ, станом на 14 серпня ще 235 людей незаконно позбавлені волі в ОРДЛО.