Прогресу у звільненні утримуваних у Криму та в Росії українців немає – Полозов

Адвокати й родичі ув’язнених в Росії та анексованому Криму громадян України не бачать прогресу у їхньому звільненні, заявив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Микола Полозов.

«Жодної інформації, крім тієї, яку поширює Офіс президента і його керівники в ЗМІ, немає. З моменту обміну у вересні 2019 року ми, адвокати, і родичі політв’язнів не бачили якогось прогресу щодо звільнення українських політв’язнів», – сказав Полозов, відповідаючи на запитання, чи є прогрес у переговорному процесі зі звільнення обвинуваченого Росією в державній зраді кримчанина Івана Яцкіна.

За інформацією Полозова, зараз понад 130 громадян України утримуються в Росії або Криму.

«Переважна більшість з них – це кримські татари. Але, на жаль, якщо переговори ведуться, то вони ведуться в закритому режимі. Комунікації з родичами, громадськими організаціями в Офісу президента немає, а веде переговори Офіс президента. Сказати, в якій стадії (переговори з обміну – ред.), досить складно», – сказав Полозов.

Він уточнив, що на прохання Івана Яцкіна надсилав його заяву в Офіс президента України.

«Це було ще взимку. Мені надіслали відповідь, що направлено на опрацювання в СБУ, МЗС. Потім у мене була інформація, що його (Яцкіна – ред.) все-таки включили в якийсь список, але його ніхто не бачив в очі. Відтоді жодної нової інформації немає, на жаль», – зазначив Полозов.

Російська ФСБ планує восени закінчити слідство у справі обвинуваченого в державній зраді кримчанина Івана Яцкіна.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму. Про це стало відомо в грудні.

Кримчанин Іван Яцкін написав лист із московського СІЗО «Лефортово» президенту України Володимиру Зеленському та уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій із проханням включити його в список на обмін і надати фінансову допомогу його родині. В офісі Зеленського прийняли заяву Яцкіна.

Микола Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з Криму до Москви. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск».

У СБУ повідомили, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.

На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну в форматі «100 на 100». Єрмак висловив надію, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не назвав.

За його словами, президент України Володимир Зеленський в останній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар з анексованого Криму.

У російському ув’язненні, за раніше озвученими даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, перебувають від 113 до 115 громадян України. У списку Кримськотатарського ресурсного центру значаться 86 кримських політв'язнів.

Керівник програми підтримки політв’язнів, член Ради правозахисного центру «Меморіал» Сергій Давідіс повідомляв, що загалом у списку їхнього центру перебувають 315 осіб, 59 з яких – кримчани.